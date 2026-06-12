劉建國推公共衛生師制度改革 跨部會凝聚共識建構韌性台灣

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立法委員劉建國召開公共衛生師制度協調會，邀集跨部會及專業團體共同研商制度改革。（圖／立委劉建國提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為完善公共衛生專業制度，提升國家面對重大疫情及公共衛生事件的應變能力，立法委員劉建國12日召開公共衛生師制度協調會，邀集臺北市公共衛生師公會、台灣公共衛生學會，以及衛生福利部、銓敘部、考選部與行政院人事行政總處等單位，共同研商公共衛生師制度發展方向，並就公職制度建立及專業人才進用機制凝聚多項共識。

與會單位針對公職公共衛生師制度及專業人才進用機制交換意見，凝聚改革共識。（圖／立委劉建國提供）

劉建國表示，繼5月20日與臺北市公共衛生師公會、台灣公共衛生學會共同舉辦「如何善用公共衛生師建構韌性臺灣」公聽會後，針對《公共衛生師法》自2020年完成三讀立法以來的執行情況，以及制度推動面臨的問題進行全面檢視。為持續推動改革，因此再度召開跨部會協調會，希望透過中央與專業團體合作，加速制度建置。

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劉建國指出，回顧COVID-19疫情，社會大眾更加了解公共衛生專業的重要性，也凸顯建立完善公共衛生體系的必要。然而，目前全台公共衛生師的實際運用仍與立法初衷存在落差，據了解，現階段僅衛福部疾病管制署聘用1名公共衛生師，顯示專業人才尚未充分投入公共衛生第一線。

他表示，先前公聽會已要求相關部會積極推動制度改革，包括儘速擴大公共衛生師執業登記場域，將公共衛生師納入政府機關職稱、職等及員額配置，並研議納入醫事人員體系，同時修正衛生所及健康服務中心組織規程指導範例，提升基層公共衛生服務量能。

此外，劉建國也主張，由考選部研議增設「公職公共衛生師」考試與任用制度，建立完整的人才培育及進用機制，讓取得國家考試資格的公共衛生師，能夠順利進入公部門服務，發揮專業價值。

他表示，為落實公聽會結論，當時即承諾儘速召開後續協調會，讓公共衛生師相關團體與政府部門能針對制度細節深入討論，透過跨部會合作，逐步完善制度設計。

經過充分協商後，與會單位達成多項共識，包括儘速盤點中央及地方公共衛生師人力需求、推動公職公共衛生師制度規劃、擴大公共衛生師執業登記場域，並研議將公共衛生師納入各機關員額配置準則及正式職稱體系，同時評估納入醫事人員體系的可行性。

會議也請衛生福利部、考選部、銓敘部及行政院人事行政總處共同辦理相關前置作業，加速公共衛生師制度建置及專業人才進用機制，提升國家公共衛生體系的整體韌性。

劉建國強調，未來將持續追蹤相關共識及執行進度，督促政府落實制度改革，讓公共衛生師專業獲得更完整的制度支持，成為守護台灣公共衛生安全的重要力量，進一步提升面對各項公共衛生挑戰的應變能力。

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