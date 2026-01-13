劉建國提升雲林人行環境品質 邀國土署長吳欣修會勘東勢、麥寮、元長三項人行改善工程

劉建國今日邀請內政部國土管理署署長吳欣修，前往雲林縣會勘多項人行環境改善工程。（劉建國立委辦公室提供）

為提升雲林縣人行環境安全與整體公共空間品質，立法委員劉建國今(12)日邀請內政部國土管理署署長吳欣修，前往雲林縣會勘多項人行環境改善工程，包括東勢鄉東勢東路人行步道、麥寮高中周邊人行環境改善，元長鄉老人日照中心周邊人行環境改善計畫。三項工程總經費達新臺幣9150萬元，期盼打造更安全、友善的步行環境。

國土管理署署長吳欣修表示，感謝立委劉建國長期在中央支持相關經費預算，國土署也持續協助雲林縣推動人行環境改善、道路品質提升及校園通學步道建設。本次應劉建國邀請，實地視察會勘三項工程計畫，國土署將全力支持，協助地方完善設計與推動執行，共同提升民眾行走安全與生活品質。

廣告 廣告

會勘人員討論各項可行計畫。劉建國立委辦公室提供

東勢鄉長張建福表示，「東勢鄉東勢東路人行步道工程」將於東勢東路北環東路至內環東路交叉路口段，設置實體型人行道為主，提供安全、連續的人行步道環境，工程路線總長約700公尺，總經費約4500萬元。

麥寮鄉公所陳東松主秘指出，「麥寮高中周邊人行環境改善工程」範圍自麥寮鄉中興路（麥寮高中前）經麥寮鄉公所至泰順路口，全長約1000公尺，路寬約17公尺，總經費約3650萬元。工程將增設安心通學步道，改善人車爭道問題，配置A型及C型無障礙斜坡道，並保留或移植既有樹木，在人行道側設置1.2公尺公共設施帶，維持人行道淨寬，同時結合綠美化設計，營造友善校園周邊環境。

劉建國認為人行環境是最貼近民眾生活的公共建設。劉建國立委辦公室提供

元長鄉長李明明表示，「元長鄉老人日照中心周邊人行環境改善計畫」則位於元長鄉長南、長北村集會所及老人日照中心南側道路，工程起點自集會所與長北公園交會的T字路口，向東延伸至元北路二巷路口，道路總長約240公尺，總經費約1000萬元，將改善長者與居民日常通行安全。

立委劉建國表示，人行環境是最貼近民眾生活的公共建設，透過中央與地方合作，不僅能提升公共生活品質與整體景觀感受，也能強化步行動線連結與社區整體環境機能，讓長者、學生及所有用路人都能走得更安全、更安心。

更多鏡週刊報導

出國旅遊勿辦中國邊境旅遊護照 移民署籲民眾貪小便宜將吃大虧

營養午餐免費政策引發政治口水 呂維胤：陳冠安別再裝傻 想選舉想到流口水了嗎？

台南啟動「健康篩檢」大禮包 邀市民刮出健康送禮券