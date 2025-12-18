劉建國會勘新虎尾溪別線制水閘門 爭取經費

立法委員劉建國於十二月十七日邀請農業部長陳駿季南下雲林，實地會勘「新虎尾溪別線」整體改善工程，關心制水閘門改建進度，確保工程如期如質完成，提升雲林地區灌溉與排洪效能。

劉建國表示，新虎尾溪別線自一九二三年開圳至今已約一零二年，民國八八年改建橡皮壩啟用至今也已逾二十五年，現有取水及調度設施老舊，無法即時有效調蓄水資源，且土木結構受損嚴重，確有改善必要。多年來持續向農業部爭取經費，感謝農業部支持與施工團隊的努力，特別邀請陳駿季部長到場會勘，親自監督工程進度，期盼工程能早日順利完工，也確聽取地方的聲音，確保改善工程能貼近地方的需求。

農業部長陳駿季指出，感謝劉建國委員的邀請，農業部特別到雲林會勘新虎尾溪別線改善工程，共分四大項目，總經費約一·八二億元，全長約五三六公里，為雲林地區重要的灌溉與排洪渠道。相關經費感謝劉建國委員在立法院支持，積極爭取經費，希望未來能讓水質更好，同時預防淹水等災害。