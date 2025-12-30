劉建國爭取中央4億元 二崙新庄子大排治理工程動工防洪

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣二崙鄉新庄子大排日前辦理治理工程正式動工。該排水系統於去年凱米颱風期間因強降雨與天文大潮疊加，發生溢堤、潰堤，造成多個村落嚴重淹水。立法委員劉建國第一時間向中央反映地方困境，並積極爭取經費，最終成功促成經濟部水利署核定中央補助4億元，啟動關鍵治理工程，盼徹底改善長年水患，守護居民生命財產安全。

劉建國積極向中央爭取成功促成水利署核定四億元整治經費。(記者廖承恩翻攝)

去年（2024年）7月，凱米颱風挾帶豪雨來襲，二崙鄉新庄子大排因排洪能力不足，導致堤防不堪負荷而溢堤、潰堤，洪水迅速湧入聚落，楊荷苞嶼、楊賢村、大華村、永定村等地區首當其衝，農田、住家淹水，居民一夕之間陷入災難，地方對排水改善的需求迫切。

立委劉建國表示，災後即多次邀集中央相關單位現地會勘，向中央反映基層心聲，強調新庄子大排若未進行系統性整治，未來只要遇到強降雨或潮位升高，災情恐再度重演。在其持續奔走與協調下，終於獲得中央重視，促成本案納入整體治水計畫。

經濟部次長賴建信拍板納入改善計畫補助四億元整治新庄子大排。(記者廖承恩翻攝)

經濟部次長賴建信指出，早在108年其擔任水利署長期間，即曾應劉建國之邀前往新庄子大排會勘，當時先行補助應急擋水隔板經費；惟去年凱米颱風再度造成重大災情，顯示排水系統亟需全面升級，因此水利署同意將本案納入「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，並核定中央補助4億元辦理復建與治理。

本次治理工程重點包括台19線上游護岸整治與排水路改善，整體改善長度約2.145公里，並同步辦理行揚橋、行塏橋及新庄子線第五號橋等三座橋梁改建工程，全面提升通洪斷面與結構安全，強化排水效率，降低極端氣候帶來的風險。

整治護岸排水改建三橋，強化通洪效率降低風險。(記者廖承恩翻攝)

劉建國強調，回想凱米颱風期間水勢暴漲、居民焦急撤離的畫面，至今仍令人難受。此次工程動工，不僅是硬體建設的推進，更是對地方安全的承諾。他將持續監督工程品質與進度，確保工程如期如質完成，讓二崙鄉不再因豪雨而受苦，真正打造安心宜居的生活環境。