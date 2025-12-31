即時中心／綜合報導



去年（2024年）7月凱米颱風來襲，強降雨加上天文大潮，造成雲林縣二崙鄉新庄子大排溢堤、潰堤，導致多個村落嚴重淹水。立法委員劉建國隨即向中央爭取整治經費，在其積極奔走下，成功爭取經濟部水利署核定中央補助四億元，辦理「新庄子大排台19線上游護岸治理工程」，近期將舉行開工典禮，盼能徹底改善水患問題，保障鄉親生命與財產安全。





經濟部賴建信次長表示，早在2019年當時擔任水利署長，即應立委劉建國邀集前往二崙新庄子大排現地會勘，當時補助應急擋水隔板經費。去年7月凱米颱風造成新庄子大排再度溢堤、潰堤，引發嚴重災情，在劉建國再次邀請會勘並強力要求下，水利署同意將本案納入「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，最終核定中央補助四億元辦理復建與治理工程。



本次工程內容包含台19線上游護岸治理及排水路改善，改善長度約2.145公里，並同步辦理二崙鄉新庄子大排行揚橋等三座橋梁改建工程，分別為行揚橋（2K+476）、行塏橋（2K+965）及新庄子線第五號橋（3K+359），全面提升通洪能力與結構安全。



劉建國表示，回憶起凱米颱風期間，因強降雨與大潮疊加，造成新庄子大排溢堤，二崙鄉楊荷苞嶼、楊賢村、大華村、永定村等地區排水不及、災情慘重，當時情況相當危急，令人難受。所幸在中央支持下，相關經費順利到位，今日終於正式動工，這不只是工程的開始，更是守護地方安全的重要一步。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／劉建國爭取中央4億整治經費 二崙新庄子大排治理工程今動工

更多民視新聞報導

西班牙習俗「跨年吞12顆葡萄脫單」 台灣版清單網笑瘋：怎吞？

黃國昌選新北先出寫真？邱明玉揭內幕：這位「綜藝大哥」在操盤

2026來了！紐西蘭率先慶新年 奧克蘭5分鐘煙火秀登場

