劉建國爭取古坑圳頭坑自來水延管完工通水 52戶山區居民告別缺水歲月

▲劉建國成功爭取古坑圳頭坑自來水延管工程完工通水，五十二戶山區居民正式告別缺水歲月。(記者劉春生攝）

雲林縣古坑鄉圳頭坑聚落延宕多年的自來水延管工程，於正式舉行通水典禮，在地方鄉親的見證下順利啟用。立法委員劉建國多年來持續向中央爭取經費，成功促成工程完成，讓五十二戶山區居民終於能夠穩定使用「量足、質優」的自來水，大幅改善生活品質。

自來水第五區管理處處長謝素娟表示，圳頭坑居民對自來水的期盼已久，工程自民國一一二年啟動，包含三座加壓站、兩座配水池與完整管線及機電設備，已於今年十月全數完工。隨著通水啟用，居民終於不必再擔心枯水期缺水問題，也能安心使用乾淨、安全的自來水。

立法委員劉建國指出，看到許多長輩到場見證通水，內心感到相當溫暖與感動。長期以來，古坑圳頭坑地區無自來水可用，生活相當不便，感謝古坑鄉公所、歷任與現任村長的努力爭取，以及自來水公司團隊的全力配合。他也特別感謝水利署採納地方意見，放寬無自來水地區申請資格，才能讓這項工程順利完成，真正照顧到山區居民的基本生活需求。

新庄村長賴世榮表示，感謝立委劉建國成功爭取三千多萬元特別預算，推動此次延管工程，讓新庄村三區部落、圳頭坑聚落共五十二戶受惠。過去因極端氣候影響，山區水源在豪雨時易受破壞，旱季又常枯竭，如今延管供水完成，終於能穩定供水，村民生活大幅改善。

古坑鄉長林慧如表示，圳頭坑延管工程的完成，象徵古坑山區自來水建設的重要里程碑，也讓民生用水普及率朝向9成目標邁進。許多鄉親更是第一次在山區用上自來水，對生活改善意義重大，感謝劉建國委員多年來鍥而不捨的爭取，以及自來水公司的辛勞付出，未來公所也將持續協助相關後續服務。

劉建國強調，民生用水是最基本的生活權利，未來也會持續為偏鄉、山區爭取更多基礎建設，讓每一位鄉親都能享有安全、穩定、便利的公共服務。