劉建國爭取改建經費 台一丁線新榮橋預定一一八年八月竣工

劉建國爭取台一丁線四十載新榮橋八點五億元改建經費，工程預定一一八年八月竣工。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣莿桐鄉往返斗六重要交通要道，七十五年興建迄今的台一丁線新榮橋，因橋梁老舊亟需改建，經立委劉建國積極向交通部爭取八點五億經費，十五日邀請公路局副局長林聰利南下，向地方說明工程內容與期程，工期可望二月開工、一一八年八月完工。

劉建國指出，新榮橋全長約三六○公尺、淨寬十八公尺為省道台一線重要支線，路線自莿桐鄉繞經斗六市，並於斗南鎮銜接回台一線，是南北向主要幹道之一，更肩負斗六工業區往返國道一號西螺及斗南交流道的重要運輸功能，對地方產業發展及民眾通行安全至關重要，改建更刻不容緩。

廣告 廣告

林聰利說，配合河川治理計畫並降低深槽區束縮造成的沖刷風險，新榮橋改建工程將採弧形三跨連續預力箱型梁橋，並搭配單跨T型梁橋設計，規劃一二○公尺大跨徑以避開深槽區。同時在兼顧施工期間交通維持前提下，新橋將採南、北向分離獨立橋梁設計，並以「半半施工」方式，先拆除南下側橋梁進行改建，降低對用路人的影響。

林聰利表示，交通部已同意核列「台一丁線三點七二○公里新榮橋改建工程」經費，工程預計二月開工，一一八年八月完工。完工後可增加橋址河段通水斷面，有效改善河道持續沖刷橋墩基礎問題，也大幅提升行車安全，確保民眾通行無虞。

劉建國說，該橋長期承載大量通勤車流與大型車輛，隨使用年限增加，結構安全與防洪能力面臨更高風險，若不及早改建恐影響用路人安全。強調，橋梁改建攸關地方產業運輸、防災韌性與區域整體發展，未來將持續督公路局如期、如質完工，並要求施工期間務必做好交通維持與安全管理，且對民眾生活與通行影響降到最低。