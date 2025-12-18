劉建國爭取新虎尾溪別線制水閘門改善經費1.82億元

立委劉建國爭取新虎尾溪別線制水閘門改善經費1.82億元。劉立委強調，制水閘門改建完成後，可有效調節區域內的水資源，確保供水穩定外，並提升新虎尾溪排洪功能，保護區域內居民與設施，改善堤頂環境串連人行步道，活化民眾休憩舒活場域。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】立法委員劉建國17日邀請農業部長陳駿季南下雲林，實地會勘「新虎尾溪別線」整體改善工程，關心制水閘門改建進度，確保工程如期如質完成，提升雲林地區灌溉與排洪效能。

立委劉建國爭取新虎尾溪別線制水閘門改善經費1.82億元。劉立委強調，制水閘門改建完成後，可有效調節區域內的水資源，確保供水穩定外，並提升新虎尾溪排洪功能，保護區域內居民與設施，改善堤頂環境串連人行步道，活化民眾休憩舒活場域。（圖／記者洪佳伶翻攝）

立委劉建國表示，新虎尾溪別線自1923年開圳至今已約102年，民國88年改建橡皮壩啟用至今也已逾25年，現有取水及調度設施老舊，無法即時有效調蓄水資源，且土木結構受損嚴重，確有改善必要。多年來持續向農業部爭取經費，感謝農業部支持與施工團隊的努力，今日特別邀請陳駿季部長到場會勘，親自監督工程進度，期盼工程能早日順利完工，也確聽取地方的聲音，確保改善工程能貼近地方的需求。

廣告 廣告

立委劉建國爭取新虎尾溪別線制水閘門改善經費1.82億元。立委劉建國致詞。（圖／記者洪佳伶翻攝）

農業部長陳駿季指出，感謝劉建國委員的邀請，今天農業部特別到雲林會勘新虎尾溪別線改善工程，共分四大項目，總經費約1.82億元，全長約5.6公里，為雲林地區重要的灌溉與排洪渠道。相關經費感謝劉建國委員在立法院支持，積極爭取經費，希望未來能讓水質更好，同時預防淹水等災害。

立委劉建國爭取新虎尾溪別線制水閘門改善經費1.82億元。農業部長陳駿季致詞。（圖／記者洪佳伶翻攝）

陳駿季進一步說明，新虎尾溪別線圳路調度設施與圳路強化工程已於112年11月竣工；後續制水閘門第一、二工區改善工程，內容包含制水閘門改建、靜水池修復及景觀綠化等，目前持續施工中，預計於明年11月前完工，完成後將大幅提升水資源調節能力。

立委劉建國爭取新虎尾溪別線制水閘門改善經費1.82億元。劉立委強調，制水閘門改建完成後，可有效調節區域內的水資源，確保供水穩定外，並提升新虎尾溪排洪功能，保護區域內居民與設施，改善堤頂環境串連人行步道，活化民眾休憩舒活場域。（圖／記者洪佳伶翻攝）