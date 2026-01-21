劉建國爭取經費 崙背鄉「詔安客家文化發電機」落成啟用

劉建國爭取三千四百二十萬元，崙背鄉「詔安客家文化發電機」落成啟用。(記者劉春生攝)

▲劉建國爭取三千四百二十萬元，崙背鄉「詔安客家文化發電機」落成啟用。(記者劉春生攝)

為推廣與傳承雲林詔安客家文化，立法委員劉建國成功向客家委員會爭取三千四百二十萬元經費，挹注崙背鄉立圖書館新館室內設備與入口景觀建置，打造具備閱讀、展示、教育與體驗功能的「詔安客家文化發電機」，於一月二十一日正式落成啟用，成為詔安客家文化向下扎根的重要據點。

崙背鄉立圖書館新館硬體建物由台塑企業麥寮汽電公司認同地方文化發展，以促進協調金新台幣四千六百萬元捐建完成；劉建國則進一步向客委會爭取補助，推動「詔安客家文化發電機」計畫，完善室內圖書空間、文化展示區及入口意象，讓圖書館不只是閱讀空間，更成為詔安客家文化的學習與傳承基地。

劉建國表示，「詔安客家文化發電機」將與既有的詔安客家文化館並肩合作、雙管齊下，共同推展詔安客家文化，透過閱讀、展覽、課程與體驗活動，讓更多人認識詔安客家的聚落、建築、人文與美食，打造嶄新的詔安文化體驗與學習場域，實踐「客庄文化發電機」作為鄉鎮型地方文化中心的核心功能。

此次計畫完成一、二樓基礎設備建置及室內裝修工程，內容包括：

一.詔安主題書展及特展區

二.客家故事與繪本親子閱覽區

三.融合客家元素的藝文展示區

四.客家語境劇場暨多元學習推廣教室

客家委員會主委古秀妃表示，劉建國立委長期支持雲林詔安客家文化發展，客委會近年已陸續挹注經費，包括客家文化園區七千三百萬元、舊警察宿舍重建活化兩千一百萬元，以及每年約兩百五十萬元辦理詔安客家文化活動。未來期待「詔安客家文化發電機」能與相關場館「多館齊下」、相互串聯，讓更多民眾深入了解詔安客家的特色文化；此外，客委會也特別購贈約200冊客家相關書籍，已上架於新館「客家圖書專區」，豐富閱讀資源。