劉建國爭取逾3300萬元 雲林四鄉鎮十條農路全面翻修

立委劉建國針對斗六市、古坑鄉、元長鄉及水林鄉等四個鄉鎮，辦理10條重要農路的整建與翻修工程，全面提升農業生產與運輸環境。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為改善雲林縣農地重劃區內多條農路年久失修問題，立法委員劉建國成功向行政院農業委員會農田水利署爭取補助經費，核定總金額逾新臺幣3,300萬元，將針對斗六市、古坑鄉、元長鄉及水林鄉等四個鄉鎮，辦理10條重要農路的整建與翻修工程，全面提升農業生產與運輸環境。

立委劉建國針對斗六市、古坑鄉、元長鄉及水林鄉等四個鄉鎮，辦理10條重要農路的整建與翻修工程，全面提升農業生產與運輸環境。（圖／記者蘇榮泉攝）

此次農路改善計畫中，斗六市後庄段工程規模最大，投入經費約1,950萬元，進行路面鋪築與結構改善。相關工程近日已完成招標作業，並由劉建國與農田水利署副署長林國華一同下鄉舉辦開工說明會，向地方說明施工內容與期程，確保工程順利推動。

立法委員劉建國為改善雲林縣農地重劃區內多條農路年久失修問題，向農業委員會農田水利署爭取總金額逾新臺幣3,300萬元經費。（圖／記者蘇榮泉攝）

農田水利署副署長林國華指出，雲林縣自1960年代起陸續辦理農地重劃工程，至今已有相當長的使用年限，部分農路因長期承載農機具與運輸車輛，出現坑洞、龜裂與路面凹陷等狀況，不僅影響農民作業效率，也提高行車風險。近年來，地方農民多次反映農路破損問題，亟需透過系統性整建予以改善。

部分農路因長期承載農機具與運輸車輛，出現坑洞、龜裂與路面凹陷等狀況，不僅影響農民作業效率，也提高行車風險。（圖／記者蘇榮泉攝）

劉建國表示，雲林縣為全台重要的農業大縣，農路不僅是農民日常耕作的重要通道，更是農產品運輸與產業發展的關鍵基礎設施。隨著農業機械化與運輸需求提升，農路品質直接關係到農民生產成本與用路安全，因此逐步改善老舊農路，是地方建設中不可延宕的重要工作。

農路改善計畫中，斗六市後庄段工程規模最大，投入經費約1,950萬元，進行路面鋪築與結構改善。（圖／記者蘇榮泉攝）

劉建國進一步指出，此次核定的10條農路工程，目前均已完成招標，施工進度將依計畫推進，預計可在今年農曆年前陸續完工。工程完成後，將有效改善農路通行條件，提升農機具行駛安全與農產品運輸效率，為農民打造更安全、便利的作業環境，也為雲林農業發展奠定更穩固的基礎。

副署長林國華指雲林縣自1960年代起陸續辦理農地重劃工程，至今已有相當長的使用年限，逐步改善老舊農路，是地方建設中不可延宕的重要工作。（圖／記者蘇榮泉攝）

