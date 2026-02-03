劉建國爭取逾3300萬補助 斗六等4鄉鎮10條農路全面翻修

【警政時報 崔兆慧／雲林報導】為改善雲林縣多處年久失修的農地重劃區農路，立法委員劉建國積極向農田水利署爭取補助，成功核定經費逾3,300萬元，將全面翻修雲林縣斗六、古坑、元長、水林等四個鄉鎮市，共計10條重要農路。其中，斗六市後庄段更投入1,950萬元進行鋪面改善，工程近日完成招標，今（3）日劉建國會同農田水利署副署長林國華共同下鄉舉辦開工說明會。

立法委員劉建國向農田水利署爭取補助，成功核定經費逾3,300萬元，將全面翻修雲林縣斗六、古坑、元長、水林等四個鄉鎮市農路。（圖／立委劉建國辦公室提供）

林國華表示，雲林縣自1960年起陸續辦理農地重劃工程，因使用年限久遠，部分農路出現坑洞、龜裂與凹陷等情形，不僅影響農機具通行，也增加農產品運輸風險。近年來接獲不少農民反映與陳情，盼能儘速改善，農田水利署因此與地方及立委協力推動整修計畫。

劉建國指出，雲林是全國重要的農業大縣，農路串連著產地與市場，是農民生計與產業發展的關鍵命脈。為確保用路安全、提升運輸效率，逐步改善老舊農路刻不容緩。本次在斗六、古坑、元長、水林四地同步啟動工程，總經費達3,300多萬元，目前均已完成招標作業，預計可於今年農曆年前陸續完工。

劉建國強調，工程完工後，將有效提升農民通行安全與運輸效率，降低行車風險，也有助於促進地方農業與整體產業發展，讓農民能安心耕作、順利將優質農產品送往市場。

