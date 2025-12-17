劉建國爭取750萬 改造斗六家商與土庫商工校園安全學習環境

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】立委劉建國日前親赴斗六家商與土庫商工，會勘校園整修工程，攜手教育部國教署落實補助計畫，總經費近750萬元。此次工程將修繕老舊外牆、改善視聽講堂設備，提升校園安全與教學品質，讓師生在更安全、舒適的環境中安心學習與教學。

劉建國會勘斗六家商土庫商工，校園整修獲補助。(記者廖承恩翻攝)

會勘首案為斗六家商綜合大樓外牆修繕，經費約447萬元。該棟校舍因使用年久，外牆龜裂老化，不僅影響校舍美觀，也可能危及師生安全。透過此次整修，外牆將全面修復，補強結構安全，為師生打造穩固安心的學習空間。

土庫商工則進行視聽講堂整修工程，經費約299萬元。視聽講堂是學校教學、集會及成果發表的重要場所，但現有空間與設備已不敷使用。整修後，講堂將重新規劃座位、更新音響投影設備，提升教學互動效果與校務活動效率，增進學生學習體驗。

視聽講堂肩負教學與集會功能，空間設備老舊不敷使用。(記者廖承恩翻攝)

劉建國指出，高中職學校肩負技職教育與人才培育的重要責任，校園安全與學習環境改善不能等待。他強調，對於有實際需求的學校，將全力向中央爭取資源，並感謝教育部國教署對地方教育建設的支持，確保工程順利推動，讓改善計畫落地生效。

他進一步表示，未來將持續關注工程進度，確保經費專款專用，從外牆安全到教學空間，每一項改善都以師生安全與學習品質為核心，力求校園環境既安全又舒適。

整修外牆補強結構安全，打造師生安心學習空間。(記者廖承恩翻攝)

此次整修工程完成後，斗六家商與土庫商工將呈現全新面貌，老舊校舍煥然一新，視聽講堂功能升級，師生不僅能在安全的環境中學習，也能享受更高效、舒適的教學體驗。立委劉建國表示，教育是國家未來的根基，改善校園環境，就是守護每一位孩子的成長與夢想。