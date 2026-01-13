劉建國爭取9,150萬中央經費 雲林三鄉鎮人行安全全面升級

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】行人安全不該只是口號，而是政府必須落實的基本承諾。立法委員劉建國今(13)日邀請內政部國土管理署署長吳欣修，親赴雲林縣東勢、麥寮、元長三地，會勘人行環境改善工程，聚焦通學步道、長者通行與社區安全，三案總經費達9,150萬元，盼以具體建設，讓孩子安心上學、長者放心出門。

立委劉建國邀國土署長吳欣修，親赴雲林三鄉鎮會勘人行改善工程。(記者廖承恩翻攝)

內政部國土管理署署長吳欣修表示，人行環境品質攸關民眾日常生活與用路安全，感謝立委劉建國長期在中央積極爭取預算、反映地方需求。國土署近年持續推動人本交通政策，協助地方改善人行空間、道路品質及校園通學動線，此次實地會勘雲林三項工程，將全力支持地方政府完善規劃設計，確保工程順利推動，真正讓民眾「走在路上更安全」。

其中，「東勢鄉東勢東路人行步道工程」為地方長年期盼的重要建設，工程範圍自北環東路至內環東路交叉路口，規劃設置實體型人行道，打造安全且連續的人行步道系統。工程總長約700公尺，總經費約4,500萬元，可有效改善人車混行現況，提升居民與長者日常通行安全。

「麥寮高中周邊人行環境改善工程」則聚焦學生通學安全，工程範圍自麥寮鄉中興路（麥寮高中前），經麥寮鄉公所至泰順路口，全長約1,000公尺，路寬約17公尺，總經費約3,650萬元。工程內容包括設置安心通學步道、改善人車爭道問題，配置A型及C型無障礙斜坡道，並保留或移植既有樹木，在人行道側設置1.2公尺公共設施帶，維持人行道淨寬，同時結合綠美化設計，營造友善、安全的校園周邊環境。

劉建國指出，人行環境攸關民眾安全，是衡量城市文明的重要指標。(記者廖承恩翻攝)

「元長鄉老人日照中心周邊人行環境改善計畫」則以高齡友善為核心，工程位置位於長南、長北村集會所及老人日照中心南側道路，起點自集會所與長北公園交會的T字路口，向東延伸至元北路二巷路口，全長約240公尺，總經費約1,000萬元。工程完成後，將大幅改善長者、行動不便者與居民的通行安全，提升社區整體生活品質。

立委劉建國指出，人行環境是最貼近民眾生活的公共建設，也是城市文明的重要指標。透過中央與地方結合推動，不僅能改善交通安全，更能重塑社區空間與生活樣貌。他強調，未來將持續爭取中央資源，從通學、就醫到日常生活，讓雲林每一條路，都成為讓人安心行走的道路。