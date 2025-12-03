劉建國獲綠徵召再戰雲林縣長 張麗善：鄉親比我更清楚他政績

針對立委劉建國獲民進黨徵召參選下屆雲林縣長，現任縣長張麗善受訪時表示，大家對於劉建國應該很熟悉，他做了這麼多年，到底有什麼代表作，或是對雲林縣的奉獻在哪裡，鄉親都比她還要清楚。張麗善同時大力推薦立委張嘉郡為接班人選，強調其年輕、歷練足夠且具雙語能力。

雲林縣長張麗善。（資料照／中天新聞）

張麗善指出，雲林縣這幾年來已經奠定相當的基礎，雲林縣的能見度、觀光量能都提升，一直在走向國際化。她認為未來的縣長應該更具前瞻性、有長遠的眼光，也要有實際的執行力跟行動力。

民進黨立委劉建國。（資料照／中天新聞）

談到立委張嘉郡，張麗善表示，張嘉郡年輕，歷練相當足夠，擔任三屆立法委員，非常有親和力，也非常勤快跑基層，爭取很多經費協助雲林縣政府，引起很多鄉親的認同。張麗善特別強調，張嘉郡具有雙語的能力，更是最大優勢，從這一次緊急協助雲林鄉親在國外面臨的困擾案件可看出。

國民黨立委張嘉郡。（資料照／中天新聞）

對於民進黨確定徵召劉建國參選2026雲林縣長，張嘉郡也隨即表示，她平常心看待，目前黨中央還未完成提名機制，她相信國民黨會做出一個對雲林最好的佈局，也期許明年底的縣長選舉，所有參選人都能聚焦在雲林的未來，進行一場乾淨、歡樂、正向的君子之爭，一起思考如何讓雲林更好。

