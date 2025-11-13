劉建國籲補足罕病預算 促癌藥基金儘速法制化

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】立法院衛環委員會13日針對「癌症新藥暫時性支付及罕見疾病藥物專款預算運用成效及政策檢討」進行專案報告，並排審《癌症防治法》。立委劉建國會中為罕病與癌症病友發聲，指出罕見疾病藥物預算編列不足，呼籲衛福部應正視經費缺口，並儘速推動「癌症新藥多元支持基金」法制化，讓病友不再為用藥與治療經費煩憂。

《全民健康保險資料管理條例》朝野協商，順利凝聚共識，推動條文審查完竣。（圖／翻攝劉建國臉書）

劉建國指出，明年健保總額將達9883.1億元，已逼近兆元規模，但罕病基金會創辦人陳莉茵在會中落淚陳情，指罕病預算短缺18億元。根據衛福部報告，罕病藥物預算近年平均成長率僅11.3%，除了今年成長19.1%達180.26億元外，其餘年度均無明顯提升，明年更降至6.6%，為近五年最低。

劉建國要求衛福部部長石崇良，除健保罕藥預算192.21億元外，公務預算應再撥補20億元，確保經費到位。他並建議建立明確的罕藥預算計算公式，應納入通報人數、新舊藥價與治療需求等因素，避免預算低估，保障病友用藥權益。

此外，針對癌症新藥基金問題，劉建國指出，衛福部目前以公務預算撥補50億元，明年雖將追加至100億元，但實際執行仍有不足。今年50億已動支23.58億，僅剩26.42億，明年再補50億後總額僅76.42億，距離百億仍有落差。

他強調，癌藥基金關係病患生命，應比照長照基金模式，儘速法制化並穩定財源，避免制度延宕。他指出，長照基金自成立以來由40億成長至千億，顯見專責基金的必要性。劉建國呼籲衛福部盡快推動基金法制化，讓癌症病友獲得即時支持與更完善的醫療保障。

會後，劉建國隨即召開《全民健康保險資料管理條例》朝野協商，針對仍有歧異條文進行討論，最終凝聚共識、順利完成協商。他期盼該法案儘速三讀通過，以提升醫療品質、促進健康平等與學術研究發展，增進公共利益與社會福祉。

