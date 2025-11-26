劉建國緊盯濁水溪下溪墘堤防整治 四河分署允明年四月完工

汛期不等人，立委劉建國緊盯濁水溪下溪墘堤防整治，獲四河分署允明年四月提前完工。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

濁水溪沿岸的安全一直是地方關注重點。立委劉建國日前視察「濁水溪下溪墘堤防」防災減災工程，針對該河段河道緊鄰村落、腹地不足問題，要求水利署四河分署務必加強防護及調整工序，期明年汛期前完成守護鄉親安全。四河分署承諾趕在明年四月底完成主體工程。

經濟部水利署第四河川分署副分署長張朝恭說，濁水溪下溪墘段因水路轉角處受水流沖刮，長期面臨高灘地流失風險，此次工程經費達五七六一萬餘元，工程設計在工區一、二、三施設排樁沙腸丁壩工與混凝土丁壩，並追加辦理二工區的五噸混凝土丁壩與沙腸保護工，透過系列整治將深槽區往南偏移，增加高灘地腹地厚度，保障沿岸居民生命財產安全。

劉建國說，依工程履約起訖期為一一四年十一月至一一五年七月，然每年防汛期五月就開始，若依原計畫七月才完工，工程期間一旦遇豪大雨或颱風，施工困難且原本脆弱河岸可能面臨威脅。「防災視同作戰，不能有任何僥倖！」強調，工程不僅要顧品質，更要搶時間，要求增加量能，針對關鍵丁壩與護岸工程優先施作，確保明年汛期前，堤防已具備完整防禦能力。

張朝恭說，近期追加第二工區的加強工程，施工挑戰度確實較高，已重新盤點工序，要求廠商枯水期加派機具與人力進場，主要防汛構造物會全力衝刺，承諾明年四月底、汛期前發揮防洪功能；另，濁水溪林內堤段路面及護欄整修近五百萬工程年底會發包完成，守護鄉親生命財產安全。