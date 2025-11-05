劉建國連年雙料認證再獲「優秀立委」殊榮
▲劉建國連年雙料認證再獲「優秀立委」殊榮。（記者劉春生攝）
立法院立法委員劉建國繼去年榮獲兩大公民團體「優秀立委」與「特優立委」雙項認證，創下雲林地區罕見的連續雙料肯定紀錄。 口袋國會頒獎，再次獲得今年度雙料「優秀立委」認證，展現其在問政與服務上的持續投入與成果。
劉建國立委表示：「這項榮譽不只是屬於我個人，而是屬於所有關心公共政策、積極參與地方建設、支持我們共同努力的鄉親朋友。能連續兩年達成雙料認證，是雲林地方人民對我的期待與支持，使我深感責任重大。」他強調，未來將更加不懈努力：「我會繼續傾聽民意、推動改革、監督政府，讓民眾的聲音真正被聽見、權益被保障，持續為雲林、為台灣帶來正向改變。」
多年來，劉建國立委在醫療長照、環境保護、農業及雲林地方發展等議題上，皆以積極態度投入監督與立法推動。根據公民團體的評選標準，他多年累積超過三十項各項公民監督獎項，即為其長期耕耘的實證。
此次雙料認證是由（社團法人公民監督國會聯盟）與（口袋國會）頒贈，透過專業指標審核與公開透明流程，選出立法院中最優秀的立委候選人。劉建國立委以其問政頻繁、關注基層、實際行動獲得肯定。
其他人也在看
MLB》藍鳥與世界大賽冠軍的距離！只差「十億分之一秒」
多倫多藍鳥隊在世界大賽第7戰，9局下一出局滿壘，Isiah Kiner-Falefa利用二壘滾地球滑回本壘時，被判封殺出局，透過攝影記者的照片，只差「十億分之一秒」藍鳥隊就可以拿到世界大賽冠軍。TSNA ・ 2 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 2 小時前
天公疼道奇！第六戰「關鍵卡牆」機率多低 牆下測試：用手丟十分鐘也難
體育中心/蔡晴景報導世界大賽第六戰，聽牌的藍鳥在九局下半壘上有人情況下，由巴傑（Addison Barger）敲出左中外野長打，卻因為卡在全壘打牆夾縫形成場地規則二壘安打，錯失追平機會。身兼WBC美國隊總教練的球評迪羅薩（Mark Derosa）親自來到牆下測試「卡牆機率」，得出結論引起熱議。FTV Sports ・ 1 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 6 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 19 小時前
賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰
民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。......風傳媒 ・ 3 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
嗆鄭麗文「國民黨膿包」要擠掉？金溥聰回應了 藍營想執政他給「這意見」
2024年大選後，前國民黨立委蔡正元接受媒體人陳文茜訪問時，批評侯友宜競總執行長金溥聰拿假民調「阻礙藍白合」，事後挨告遭求償600萬元。蔡正元今（11/5）日出庭又出招，點明金溥聰曾批評鄭麗文是「國民黨的膿包，要擠掉」，如今鄭當選主席，證明金的想法和黨多數不同。不過，金溥聰澄清沒指名道姓，當初是指「破壞團結的人」，還建議國民黨若想重返執政，「要用正派的方式，才可能贏回中間選民支持。」太報 ・ 3 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 2 天前
阿達也低調赴地檢署「自首閃兵役」複訊後30萬交保
男藝人閃兵役的雪球越滾越大，日前才抓了第三波，當時就有預告會繼續抓第四波藝人，唐振剛、薛仕凌陸續前去自首，5日阿達（昌璟翔）也低調前往地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
王子二度道歉！ 葛斯齊撂話：知錯就別再掩護另一對！
藝人「王子」邱勝翊和前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿爆出婚內出軌風波，昨(4)日晚間王子再度道歉，表示從⼀開始到現在都是真心面對，也親自向范姜當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，之後也會與粿粿共同誠實面對。對此...華視 ・ 7 小時前
粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志超愛泰國？爆「台北約娃娃」選極樂209號房
娛樂中心／李汶臻報導台灣網紅「護理系女神」謝侑芯10月22日在馬來西亞突然身亡，大馬歌手黃明志捲入其中，成為該案首要調查的關鍵對象。在此之際，被封「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）在社群自爆今年3月曾被邀去大馬參加「神秘旅行」，有關說法被質疑故意「開蹭」。網紅推手圤智雨則是震撼爆料黃明志曾在台北「約過」最強女優娃娃，今（5日）更是上傳超猛鐵證，大量疑似兩人調情、約開房間的私密對話流出。女方不僅主動獻上裸色片，甚至連兩人展開「親密連結」的神秘209號房也曝光了。民視 ・ 5 小時前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 1 天前
中國賴氏宗親神似賴清德？館長曬照喊「血緣不會騙人」 真相曝網轟可憐
網紅「館長」陳之漢10月25日飛往北京，展開為期12天的中國之旅。3日他前往拜訪賴氏宗親會說要幫總統賴清德尋根，更在社群平台曬出一張和賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾合照，認為對方和總統賴清德神似直呼「血緣是不會騙人的」，卻慘被網友抓包是P圖湧入貼文吐槽。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前