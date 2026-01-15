（互傳媒／記者陳昌毅雲林報導）為提升雲林縣人行環境安全與整體通行品質，立法委員劉建國日前邀請交通部公路局副局長林聰利南下雲林，實地會勘「永續提升人行安全計畫」相關工程，針對西螺鎮及褒忠鄉兩項人行空間改善案進行說明與討論，兩案總工程經費超過新臺幣5,600萬元。

劉建國邀交通部會勘 爭取雲林人行安全經費(圖記者陳昌毅翻攝)

首先在西螺鎮台1線兩側人行道改善工程方面，西螺鎮長廖秋萍表示，計畫範圍位於西螺鎮轄內台一線道路兩側，將針對既有人行道進行整體改善，工程預計改善人行道長度約971公尺、寬度約2.8公尺，包含人行道鋪面及相關附屬設施，總經費約2,376萬元。廖鎮長感謝劉建國立委協助向中央爭取經費，透過系統性改善，提升行人通行安全與道路友善度。

另在褒忠鄉新湖村雲111-1鄉道新設人行步道及路面改善工程方面，褒忠鄉長陳建名指出，整體工程經費約3,290萬元，本案以復興國小未來學童通學動線及鎮安宮通行步道為規劃主軸，自鎮安宮水池旁外鎮安路起，延伸至復興路，全長約500公尺。工程將串聯學童通學路線與在地重要信仰據點，並同步改善路面、人行步道、標線標誌及行人號誌，規劃改善5處路口，全面提升通行安全。

立法委員劉建國表示，雲林是高齡化與學童通學需求並存的農業縣市，人行安全更顯重要，「行人安全不能等出事才改善，必須提前規劃、一步一步到位」。他指出，無論是西螺台一線的交通要道，或是褒忠鄉學童每日通行的道路，中央都應與地方攜手合作，打造安全、連續且友善的人行空間，讓長輩、孩子與所有用路人都能安心出門。

交通部公路局副局長林聰利於會勘中表示，感謝劉建國立委長期關心並全力支持地方人行安全改善計畫，公路局將持續配合地方需求，支持相關經費與工程推動，共同打造更安全、友善的用路環境。(圖記者陳昌毅翻攝)