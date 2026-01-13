劉建國邀國土署長會勘東勢、麥寮、元長人行改善工程

劉建國爭取中央經費，提升雲林人行環境品質，邀國土署長吳欣修會勘東勢、麥寮、元長三項人行改善工程。（記者劉春生攝）

▲劉建國爭取中央經費，提升雲林人行環境品質，邀國土署長吳欣修會勘東勢、麥寮、元長三項人行改善工程。（記者劉春生攝）

為提升雲林縣人行環境安全與整體公共空間品質，立法委員劉建國邀請內政部國土管理署署長吳欣修，前往雲林縣會勘多項人行環境改善工程，包括東勢鄉東勢東路人行步道、麥寮高中周邊人行環境改善，以及元長鄉老人日照中心周邊人行環境改善計畫。三項工程總經費達新臺幣九千一百五十萬元，期盼打造更安全、友善的步行環境。

廣告 廣告

國土管理署署長吳欣修表示，感謝立委劉建國長期在中央支持相關經費預算，國土署也持續協助雲林縣推動人行環境改善、道路品質提升及校園通學步道建設。此次應劉建國委員邀請，實地視察會勘三項工程計畫，國土署將全力支持，協助地方完善設計與推動執行，共同提升民眾行走安全與生活品質。

其中，「東勢鄉東勢東路人行步道工程」將於東勢東路北環東路至內環東路交叉路口段，設置實體型人行道為主，提供安全、連續的人行步道環境，工程路線總長約七百公尺，總經費約四千五百萬元。

「麥寮高中周邊人行環境改善工程」範圍自麥寮鄉中興路（麥寮高中前）經麥寮鄉公所至泰順路口，全長約一千公尺，路寬約十七公尺，總經費約三千六百五十萬元。工程將增設安心通學步道，改善人車爭道問題，配置A型及C型無障礙斜坡道，並保留或移植既有樹木，在人行道側設置一.二公尺公共設施帶，維持人行道淨寬，同時結合綠美化設計，營造友善校園周邊環境。

「元長鄉老人日照中心周邊人行環境改善計畫」則位於元長鄉長南、長北村集會所及老人日照中心南側道路，工程起點自集會所與長北公園交會的T字路口，向東延伸至元北路二巷路口，道路總長約兩百四十公尺，總經費約一千萬元，將改善長者與居民日常通行安全。

立委劉建國表示，人行環境是最貼近民眾生活的公共建設，透過中央與地方合作，不僅能提升公共生活品質與整體景觀感受，也能強化步行動線連結與社區整體環境機能，讓長者、學生及所有用路人都能走得更安全、更安心。