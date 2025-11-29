劉建國邀弱勢團體觀賞勵志電影《突破三千米的勇氣》 在社會中傳遞勇氣與感動
【記者 劉春生／雲林 報導】立法委員劉建國（11/28）日邀請雲林縣社會關懷協會、雲林縣愛無礙協會弱及多所國中小家長會，一同前往斗六環球影城欣賞勵志電影《突破三千米的勇氣》，希望透過電影真實動人的故事，將勇氣、感動與生命力量傳遞到更多角落。
非常感謝公益企業陳怡寧董事長及樊芳銘總經理的贊助包場，也感謝製作人李㼈親自到場，與觀眾分享創作理念與拍攝過程，將這部充滿力量的電影帶給雲林鄉親，能和大家一起分享這份感動、不放棄的精神，是最珍貴的收穫。
《突破三千米的勇氣》改編自真人真事，描述七位視障者在教練與團隊的陪伴下，成功挑戰泳渡日月潭長達3,300公尺的過程。他們以堅韌不拔的意志突破限制、追逐夢想的精神，令現場觀眾深受感動。
劉建國表示，電影與主題歌曲所傳遞的，不僅是身體上的挑戰，更象徵著生命面對困境時的勇敢與希望。他強調：「我們從這群視障朋友身上，看見了弱勢族群不屈不撓的力量。只要有勇氣與堅持，就能突破自我、看見希望。」
他也呼籲，政府與社會各界應投入更多資源，持續支持弱勢族群，讓他們能在公平友善的環境中追求夢想。劉建國指出：「希望透過活動，讓更多人願意伸出援手，讓大愛充滿社會的每個角落。」
活動在溫馨與感動的氛圍中落幕，許多家長會長與弱勢團體代表表示，電影激發了深刻的生命啟發，也期盼未來能有更多這樣的正向交流機會。
