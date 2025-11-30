劉建國：尊重黨中央提名 盼選出帶領雲林全面升級的最佳人選

立委劉建國(中)接受媒體訪問表示:民進黨對雲林縣的縣長人選提名還是要尊重黨中央、黨中央的賴主席、會絕對有智慧會選出、找出一位絕對可以帶領雲林全面升級好人才的人選。(記者劉春生攝)

立委劉建國參加臺大醫院雲林分院虎尾院區新醫療大樓動土典禮後，接受媒體訪問，民進黨對策委員會至今尚未提出雲林縣下屆縣長選舉人選，他表示:賴主席有智慧及選對會絕對會找出一位可以帶領雲林全面升級的一個好人才。目前他還是以中央民代立委得身分堅守崗位，為民服務的職責來服務地方。

據了選解民進黨下屆雲林縣長選舉人選目前以劉建國呼聲最高，民進黨祕書長徐國勇在三十日上午陪同總統賴清德於褒忠聚寶宮參香祈福受訪表示劉建國當然是最有可能的提名人選，支持者預估在十二月三日會有結果。

立委劉建國表示，他在上一屆參與縣長選舉，因為未當選也很自責，對於民進黨很難交代，將持續做為民服務的意念，希望把現在還有立委的身分，可以跟在地的議員、鄉長、代表把人民給他們的爭取案件做得更好、做得更棒

來回報大家，民進黨的縣長人選提名還是要尊重黨中央、黨中央的賴主席、選對會絕對有智慧會選出、找出一位絕對可以帶領雲林全面升級、全面提升的好人才的人選。