劉建國、張嘉郡交鋒：支持雲林縣營養午餐免費

台北市營養午餐免費，雲林立委張嘉郡強調支持雲林縣營養午餐免費。（張嘉郡服務團隊提供／張朝欣雲林傳真）

針對台北市宣布將國中小學營養午餐全面免費的政策，立法委員劉建國8日表示，免費營養午餐並非新興做法。全台目前已有多個縣市先行實施國中小營養午餐免費政策，包括宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、連江縣、金門縣、澎湖縣、新竹縣、桃園市等，學生均已獲得地方政府全額補助營養午餐費用。

劉建國指出，雲林縣身為農業大縣及台灣糧倉，食材就地取得應該是最方便，但至今仍未實施營養午餐免費政策，實在令人匪夷所思。他強調，「再窮也不能窮教育」，孩子吃飽吃好才能有力氣學習，營養午餐免費不僅可減輕家長經濟負擔，更是重要的食農教育時機之一。

劉建國進一步指出，若雲林縣能由地方政府補助營養午餐費，除了減輕家長負擔之外，也能在課間提供機會融入食農教育，讓孩子更了解自己的餐桌與家鄉，提升對在地農業與食材的認識，形成正向的食育環境。

至於財源問題，劉建國表示，目前行政院提出的新版《財政收支劃分法》對農業縣市有一定加成，並可提供更多財源支持；同時教育部也編列約 38 億元補助學校使用「3 章 1 Q」安心食材。惟目前在野黨拒絕溝通財劃法，並卡關 115 年度中央政府總預算案審查，致使目前很多政策都無法順利推動。

劉建國強調，他支持雲林縣推動國中小營養午餐免費政策，讓雲林學生吃得放心、家長免除負擔，也讓食農教育的推動更有實質意義。

國民黨立委張嘉郡則強調，「投資孩子就是投資國家的未來！」爭取國民黨提名參選雲林縣長的張嘉郡表示，她當選縣長後會推動國中小學童的營養午餐免費，一來減輕家長的負擔，二來照顧孩子的健康，三來奠定國家的未來，這是三贏的局面。

張嘉郡表示，新版《財劃法》目前仍遭行政院擱置，採取不副署、不公告、也不執行的態度，主計處又將雲林縣的財力評等不合調高，導致雲林縣的自籌款新增15億元，衝擊雲林縣政府施政的財政負擔，排擠到已規劃好的政策執行，導致暫時無法跟進國中小孩童營養午餐面費的政策。

張嘉郡指出，推動國中小學童營養午餐免費是對下一代最好的投資，她會把全縣國中小學童營養午餐免費放在未來推展縣政的最優先項目。

張嘉郡說，中央接連透過《財劃法》的抵制，以及財政能力評等調高，都是加重地方負擔，變相剝奪財政困難縣市的發展，增加縣市之間的城鄉差距，她會努力協調中央與地方，要求中央落實新版《財劃法》，強健雲林的財政體質，讓中央與地方都能雙贏。

「苦不能苦孩子！」張嘉郡表示，台灣不只面臨少子化的問題，更面臨通膨的壓力，政府機關若不能減輕家庭的負擔，勢必連帶影響到孩子的教育與未來，因此，她堅持一定要推動國中小孩童營養午餐免費，要和家長們一起守護孩子的健康與未來。

