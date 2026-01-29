劉強東大放送！年貨堆成「手機牆」返鄉送暖

劉強東過年前返鄉送暖，發放上萬件年貨與方言AI手機，讓江蘇老家長輩暖心過年。（圖／翻攝自微博 @DSP-Charles）





京東集團創辦人劉強東，今年又趕在過年前回饋家鄉，發放上萬件年貨給老家江蘇光明村的鄉親，其中今年準備了上千支大螢幕的AI新手機，可以識別當地方言，專門為年長者設計，還暖心送上血糖、筋膜槍等年貨，讓老家的長輩們開心過年。

農村三輪車大軍出動，大爺大媽笑得合不攏嘴，因為又可以免費領年貨了。

江蘇光明村村民：「第一個到的，今天高興劉總發年貨，去年領的都沒用完，今年又接著又領了，感謝劉總。」

江蘇光明村村民：「8點鐘之前到的，（小車排起長隊了是不是），小三輪車肯定的，家家有嘛，遇到這種事情誰不高興。」

村民口中的「劉總」，就是京東集團創辦人劉強東，每年過年前都會給老家江蘇龍鎮光明村發放大量年貨，今年尤其是這面「手機牆」格外搶眼，上千部手機堆疊成小山，通通都是針對老人家發放的「AI手機」，可辨識當地方言，還有超大螢幕。

江蘇光明村村民：「領了30多樣，去年我也領兩個手機，今年又領兩個手機，今年新的啊，我在家刷抖音的啊，一個刷抖音，一個打電話不行嗎？」

劉強東的這份心意，也被村民稱讚送禮送到心坎裡，總共上萬份年貨，手機、家電、血糖機、筋膜槍等等，甚至還有免費大掃除房屋修繕等。

江蘇光明村村民 v.s.記者：「（多長時間沒清理了），有8年了，準備過年上街找人幫忙清洗的，哪知道京東那邊來給我弄了，打心裡高興啊。沒有劉總我們住不了這樣的房子，房子都是新蓋的，這都住了8、9年了，我們老輩子上下有多福。」

劉強東感念早期村民們曾湊錢資助他上大學念書，從15年起陸續發紅包、送年貨回饋鄉親，今年甚至找來機器人跳舞舉行小型春晚，延續這份返鄉送暖的感恩。

