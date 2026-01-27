劉彩萱無期徒刑 高院：將剴剴視為宣洩情緒工具

（中央社記者劉世怡台北27日電）高院審理「剴剴」虐死案，認定保母劉彩萱將剴剴視為宣洩情緒工具、胞妹劉若琳犯罪情節重大，一審國民法官法庭判決無違誤，今天駁回上訴，仍判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，可上訴。

二審台灣高等法院指出，原審對事實認定、法律適用及量刑判斷，均無違誤或不當，判決並無偏頗不公情形，因此駁回檢方與被告上訴，維持一審台北地方法院國民法官法庭判決。

全案緣於，劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間，受兒福聯盟委託照顧年僅1歲的男童「剴剴」，自同年9月1日起至12月23日間，涉嫌對「剴剴」長期施以凌虐、妨害自由及傷害等行為。「剴剴」於同年12月23日晚間出現嘔吐、活動力下降情形，送醫後仍於24日凌晨因低血容性休克不治。

廣告 廣告

一審台北地院國民法官法庭認定，劉彩萱、劉若琳利用專業保母身分，對無反抗能力的幼童施以長期、反覆且密集的非人道虐待，犯罪動機是以虐取樂且惡性重大，判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳18年徒刑。檢方認為劉若琳刑度過輕提起上訴，2名被告也對判決全部上訴。

二審合議庭表示，原審依卷內證據認定，劉彩萱曾對「剴剴」施以毆打、辱罵、綑綁四肢、遮蔽雙眼，命其僅穿尿布罰站、躺臥在地並將雙腳抬高頂門，以冷水洗澡，並餵食泥狀隔夜飯菜及燒焦食物；劉若琳則於劉彩萱不在場或洗澡時，負責執行或看管、監督相關行為。相關事證與證人證述相互吻合，並無違背論理或經驗法則。

二審表示，劉彩萱身為專業保母，本應以愛心與耐心照護幼童，卻在「剴剴」缺乏家屬關懷、主管機關監督未臻周延的情況下，利用權力支配關係，將幼童視為宣洩情緒的工具，於短短3個月內反覆施以多種凌虐手段，甚至將凌虐照片傳送給劉若琳，彼此交換、評論心得，從中獲得滿足，顯屬以大欺小、恃強凌弱，以虐取樂，難以任何理由合理化。

對於劉彩萱主張犯罪動機，是因剴剴有分離焦慮、不當行為，雙方陷入惡性循環，她才會失控，但二審合議庭認為這些辯詞，均不足採信。

在法律適用部分，二審合議庭指出，原審從一重論以成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由致死罪，並比較修法前後規定，認以行為時法較有利於被告，依法適用，並無違誤。行為時法的法定刑為無期徒刑或10年以上有期徒刑，不包括死刑，因此無量處死刑的空間。

量刑部分，二審認為，「剴剴」為未滿2歲幼兒，身心高度依附成年人，卻在生命最後3個月中，長期處於飢餓、寒冷、綑綁、毆打的恐懼與痛苦之中，身心所承受折磨非一般人可比，最終遭剝奪生命，造成不可回復的結果。依兒童權利公約所揭示的兒童最佳利益原則，自應對劉彩萱、劉若琳為不利的量刑評價。

二審指出，劉彩萱的犯罪手段與造成的危害程度，均較以往同類案件嚴重，就算認為她仍具一定社會復歸可能性，也不足以動搖無期徒刑的責任刑上限，原審量刑並未違反罪刑相當原則。

至於劉若琳部分，合議庭認為其參與程度雖低於劉彩萱，但犯罪情節仍屬重大，原審綜合其責任程度及社會復歸可能性，量處18年有期徒刑，亦無裁量不當情形。（編輯：蕭博文）1150127