劉德林批：高雄「生不如死」成現實 補助太少年輕人怎麼敢生？

▲高雄生育率跌破警戒！劉德林議員推「婚育宅提高至40%」，陳其邁：全力研議。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】面對高雄生育率雪崩式下滑，市議員劉德林今（26）日在市政總質詢中語氣犀利指出，高雄人口已亮起紅燈，新生兒數量從111年的16,133人，驟降至今年截至十月僅10,465人，生育津貼申請更比往年大減逾5,000件，他直指「高雄正面臨前所未有的人口危機，生不如死的現象不容忽視！」

劉德林砲火全開批高雄現行生育津貼僅3萬元，遠遠落後連江縣、雲林縣等縣市，他呼籲市府立即將生育補助加碼至6萬元，再搭配中央明年每胎10萬元的補助，「生一胎就拿16萬，高雄才有競爭力，年輕人才願意生！」

廣告 廣告

他進一步指出，年輕人不婚不生，除了補助弱，更受到居住壓力影響。他痛批目前婚育宅政策太保守，不足以吸引年輕家庭落腳高雄，要求市府加大社宅釋出比例，「中央只要求20%，高雄至少要做到35％到40％！」同時呼籲延長婚育宅租約至15年、調降租金，打造真正讓新婚族「住得下、生得起」的具體誘因。

對此，市長陳其邁回應，對劉德林的建議表達認同，並表示市府將研議提高婚育宅比例至35％至40％及調降租金，以積極增加年輕人的生育意願。

除了生育問題，劉德林也毫不留情點出長照制度仍存在盲點。他表示，現行住在安養機構的長者補助不足，建議比照居家照護補助金額，將機構案分級補助由每月1萬元提高至最高3萬6千元，減輕家屬沉重負擔。

他同時關注城市文化發展，呼籲市府提升海軍明德訓練班、黃埔新村等眷村場域的文化內涵，打造主題式眷村景點，不只辦活動，更要規畫交通與園區改善，讓眷村成為高雄的新文化地標及網紅打卡熱點。

劉德林強調，高雄必須在「住房、生育、長照、文化」四大面向全面加速改革，否則人口流失與少子化問題將持續惡化，「高雄不能再等了，政策若不大幅升級，年輕人只會越來越不想留、也越來越不想生！」（圖╱記者王苡蘋翻攝）