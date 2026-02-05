劉德華妻朱麗倩為愛隱身30餘年！素顏背「貴婦包」近況曝光網驚呆

記者陳宣如／綜合報導

香港天王劉德華的妻子「華嫂」朱麗倩近日罕見曝光，相關畫面在網路上引發討論。長期維持低調生活的她，多年來鮮少公開現身，此次被拍到的近況照片流出後，立刻引起粉絲與網友高度關注，也再度讓這位天王背後的神秘身影成為話題焦點。

劉德華與老婆朱麗倩相戀30餘年。（圖／翻攝自微博）

從曝光照片可見，朱麗倩現身海邊，參與一場佛教相關活動。她身穿白色寬鬆襯衫，頭髮簡單紮起，並佩戴口罩遮住半張臉，整體打扮樸素。現年即將60歲的她，儘管未露全臉，仍可看出其五官清秀、膚況白皙，神情自然平和，狀態看來相當不錯。

「華嫂」朱麗倩近日罕見曝光。（圖／翻攝自微博）

除了造型本身引起討論，她肩背的黑色手袋也被網友注意。據部分網友指出，該款手袋為市價約近5萬港元（約新台幣20萬元）的香奈兒包，為整體低調穿搭增添些許奢華感。照片曝光後，社群平台上不乏有粉絲留言形容她「氣質依舊」、「看起來十分優雅」。

事實上，朱麗倩長年遠離鎂光燈，與劉德華交往之初正值對方事業巔峰。當年劉德華人氣高漲，住處周邊經常聚集大量粉絲，生活隱私難以維持。據悉，當時尚未公開身分的朱麗倩，為避免引起注意或遭到偷拍，出入行程需格外謹慎，甚至曾躲在車內下方並以毯子遮掩身體，盡量降低被外界發現的風險。兩人於2008年低調完成婚姻登記，至今婚姻將近18年，兩人相戀已超過30年，婚後育有一名女兒，一家人的生活長期保持低調，鮮少對外分享私下日常。

