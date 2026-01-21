劉德華愛店險滅頂1／明星滷味「上海老天祿」又內鬨！ 第二代長女自爆「2件事」聲請解散清算

[FTNN新聞網]記者陳鴻偉／調查報導

台北市西門町人氣滷味店「上海老天祿」至今走過76個年頭，包括劉德華、林志玲、林青霞等天王天后與許多政商大老，都是長年鐵粉，然而，執掌「上海老天祿」營運的蔡家卻屢次傳出「第二代姊弟鬥」，每每登上新聞版面引發熱議！FTNN獲報，大姊蔡清華控告胞弟蔡清國夫妻涉嫌背信、竊盜等罪嫌敗北後，又以「公司不斷虧損、股東權益受損」為由，向法院聲請解散清算「上海老天祿」（上海老天祿食品有限公司），不過，台北地方法院審理後認為，蔡清華舉證不足，駁回請求，究竟這個滷味世家的內鬨會不會就此畫下句點？仍在未定之天。

廣告 廣告

台北市西門町人氣滷味店「上海老天祿」（右圖）至今走過76個年頭，演藝圈天王劉德華（左圖）曾在節目中，力薦「上海老天祿」的滷鴨舌，引爆一波波搶購熱潮。（圖／翻攝微博、攝影中心）

演藝圈天王劉德華曾在節目中，大力推薦「上海老天祿」的滷鴨舌，引爆一波波搶購熱潮；永遠的女神林青霞也傳出每次返台，幾乎都會購買幾十盒「上海老天祿」的滷鴨舌，帶回香港分送親友。然而，「上海老天祿」生意火紅的背後，卻持續上演「第二代姊弟鬥」的戲碼，一開始在2017年間，大姊蔡清華控告胞弟蔡清國與弟媳周映明，涉嫌利用周映明所創立的「祿大食品有限公司」（祿大食品／2010年創立），暗中與「上海老天祿」搶生意，還曾偷竊「上海老天祿」的食材，認為胞弟夫妻倆涉犯背信罪、竊盜罪等罪嫌，但台北地檢署偵查後不起訴。

「蔡家姊弟的矛盾愈來愈深，看起來很難化解了！」知情人士透露，大姊蔡清華去年再度發起攻勢，向法院遞狀主張，在「上海老天祿」2023年度的資產中，流動負債高達546萬元，可流動資產只剩84萬元，近幾年的累計虧損高逾674萬元，經營上明顯出現問題，「資金缺口越來越大」，「蔡清華認為，由於『上海老天祿』的決策者管理不當，除了讓經營陷入重大困境，也導致股東權益轉為負數，所以她才會以股東身分，根據《公司法》聲請解散清算公司。」據悉，蔡清華還質疑，「上海老天祿」超過95%的滷味品項，都是由弟媳周映明所創立的「祿大食品」供應，這項重大關係人交易卻從未依法揭露，有掏空資產之嫌；蔡清華並痛斥，「上海老天祿」被人架空後，如今只剩下商標權，淪為「祿大食品」的「賺錢招牌」，早已喪失獨立營運能力。

知情人士感嘆，蔡家所經營的「上海老天祿」是典型的家族企業，只要成員同心協力，所有問題都可以迎刃而解，如今蔡清華（左圖）、蔡清國（右圖）兩姊弟卻勢如水火，未來恐怕還是官司不斷。（圖／翻攝網路）

面對胞姊的質疑，弟弟蔡清國出庭時，除了拿出「上海老天祿」門市大排長龍的照片，還提出相關財報反擊，強調營運並未崩壞，並解釋2023年的虧損主因，源自店面搬遷及裝潢費用，公司在2022年到2024年都有獲利，年營業額穩定維持在4千萬元至5千萬元，顧客量亦未有變化，品牌仍具市場競爭力，並沒有經營不善。此外，「上海老天祿」強調「祿大食品」的設立目的，是為了維持滷味口味及品質一致，「祿大食品」更是「上海老天祿」創辦人蔡毓根（蔡家姊弟的父親）在世時允許成立，未揭露關係人交易則屬會計作業疏漏，並非刻意隱匿，絕對沒有損害公司經營。

明星滷味店「上海老天祿」位於台北市西門町，除了天王劉德華，名模林志玲（左圖）與永遠的女神林青霞（右圖）也是鐵粉；林青霞被爆每次返台，幾乎都會購買幾十盒「上海老天祿」的滷鴨舌，帶回香港分送親友。（圖／翻攝微博）

針對「上海老天祿」家族內鬨再起，台北地方法院審理後，採納弟弟蔡清國的說法，認為判斷公司是否經營困難？不應僅憑單一年度財報，而應考量綜合營運成果與損益表現；「上海老天祿」在2024年已由虧轉盈，總資產大於總負債，即便累積虧損尚待彌補，但並不代表公司已無經營能力。至於大姊蔡清華指控的「掏空」，法官審酌認為，蔡清華未能提出其他具體證據，因此無法直接推論經營受到重大損害，裁定駁回解散清算聲請。如同其他家族內鬨的戲碼，親情一旦滲入利益糾葛，大多不堪一擊而煙消雲散，未來「上海老天祿」會走向哪一條路？只有老天才知道。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

更多FTNN新聞網報導

劉德華愛店險滅頂2／明星滷味「上海老天祿」姊弟纏鬥不休！ 「查帳目、討租金」攏粽來

劉德華愛店險滅頂3／除了內憂也有外患！ 「上海老天祿」捲入「這是非」掃到颱風尾

台美關稅拍板生技股發爐！這檔「美國藥證加持」9天喜漲52% 大江「連12紅」外資敲不停

