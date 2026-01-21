劉德華愛店險滅頂2／明星滷味「上海老天祿」姊弟纏鬥不休！ 「查帳目、討租金」攏粽來

[FTNN新聞網]記者陳鴻偉／調查報導

台北市西門町人氣滷味「上海老天祿」蔡家第二代姊弟內鬨延燒多年，看似尚未劃下句點！據悉，大姊蔡清華除了以股東身分，聲請解散清算「上海老天祿」（上海老天祿食品有限公司）敗北，還曾另闢兩條法律戰線，一是向胞弟蔡清國「追討租金」，一是向法院「聲請查帳」，打算藉此調查公司營運是否涉及不法？只是雙雙同樣吞了敗戰。

知情人士感嘆，蔡家所經營的「上海老天祿」是典型的家族企業，只要成員同心協力，所有問題都可以迎刃而解，如今蔡清華（左圖）、蔡清國（右圖）兩姊弟卻勢如水火，未來恐怕還是官司不斷。（圖／翻攝網路）

2年多前，「上海老天祿」從舊址搬至現今的店面。FTNN調查，「上海老天祿」舊址的21坪土地屬於國有地，蔡家一直希望國有財產署能以公告地價低價讓售，甚至不惜興訟，2023年8月間，最高行政法院駁回確定，蔡家因此將店面遷至現址。據悉，「上海老天祿」在舊址時期，大姊蔡清華與胞弟蔡清國等人共同持有房產，蔡清華當年提告陳述，她與蔡清國早已達成調高租金的共識，因此蔡清國必須返還共計約188萬元的租金差額，不過蔡清國反擊表示，他從未與蔡清華達成調漲租金協議，更指出多年來，公司替蔡清華代墊房屋稅、國有土地租金及使用補償費等費用，金額已經遠高於蔡清華所稱的租金差額。

蔡家姊弟的「欠租案」一路打到最高法院，最終法院認定，蔡清華與蔡清國並未就租金調漲達成具體合意，蔡清華也無法提出明確證據，同時公司確實代墊了大筆款項，經兩相抵銷後，雙方債權已經消滅，因此判決蔡清華敗訴確定。

台北市西門町人氣滷味「上海老天祿」已經進軍香港展店，販售鴨舌、鴨腳、鴨翅、雞翅等多款招牌滷味，廣告強力播送「台灣官方直送」。（圖／台灣老字號【上海老天祿】第二代的店-祿大臉書）

除了追討租金差額，大姊蔡清華還曾以股東身份出擊，質疑「上海老天祿」帳目混亂，甚至指控2千多萬元現金不翼而飛，懷疑「上海老天祿」與弟媳周映明所經營的「祿大食品有限公司」，存在利益輸送的關係，因此向法院聲請選派檢查人，要求徹查「上海老天祿」從2016年至2023年的財務細節，進而調查是否涉及不法？不過，台北地方法院審理後認為，「上海老天祿」過去已有查帳紀錄，缺乏重複檢查的必要性，而且2021年由法院指派臨時管理人接管後，公司營運已步入正軌，蔡清華也未能提出違法經營的新事證，裁定駁回。

知情人士感嘆，「上海老天祿」原本是典型的家族企業，只要成員同心協力，各自好好扮演房東、股東、經營者等角色，別人不易解決的問題都可以迎刃而解，如今蔡家姊弟卻勢如水火，未來恐怕還是官司不斷。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

