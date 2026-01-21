劉德華愛店險滅頂3／除了內憂也有外患！ 「上海老天祿」捲入「這是非」掃到颱風尾

[FTNN新聞網]記者陳鴻偉／綜合報導

提到台灣必買手信，台北市西門町的2家老字號滷味店：蔡家「上海老天祿」與謝家「老天祿」，一定榜上有名！事實上，這兩家滷味店可說「系出同門」，然而，在蔡家「上海老天祿」內鬨後，謝家「老天祿」也引爆一場商標權大戰，控告蔡家長媳周映明所經營的「祿大食品有限公司」涉嫌商標侵權，最終勝訴定讞。

台北市西門町人氣滷味除了蔡家的「上海老天祿」，謝家的「老天祿」（如圖）也是名氣響叮噹，兩家店可說是「系出同門」，卻一度上演商標侵權大戰。（圖／攝影中心）

蔡家「上海老天祿」創始人蔡毓根（已故）是中國江蘇人，1939年間，年僅12歲的他，從老家跑到上海投靠在糕點店「老天祿」工作的大哥，在店內當起學徒，10年後因國共內戰逃難渡海來台，與同鄉友人沈廣生、紹東壽，沿用上海的「老天祿」招牌，合夥經營小型食品工廠，在西門町賣起江浙口味的糕餅與茶點；1956年拆夥後，蔡毓根獨自創立「老天祿食品」，3年後更名為「上海老天祿食品號」，1966年間成立「上海老天祿食品有限公司」。事實上，「上海老天祿」原本專營糕點，直到1970年左右才開始販售滷味，沒想到一炮而紅，連劉德華、林青霞等演藝圈天王天后都成了鐵粉，豈料如今卻爆發家族內鬨。

話說回來，與蔡毓根拆夥後，沈廣生、紹東壽一起另外在西門町開了一家「老天祿」，沈廣生負責滷味部，紹東壽負責糕餅部，兩人陸續退出經營後，皆由店員謝玉泉接手，最後成就如今的謝家「老天祿」。事實上，謝家「老天祿」比蔡家「上海老天祿」更早開始販售滷味，成功收服港星張學友、劉嘉玲與本土天王吳宗憲、主持天后小S等藝人的味蕾，據說張學友只要來台舉辦演唱會，每次都會大買5、60盒滷鴨舌犒賞工作人員。

台北市西門町的謝家「老天祿」，比起蔡家「上海老天祿」更早開始販售滷味，並成功收服港星張學友（左下圖）與本土天王吳宗憲（左上圖）、主持天后小S（右圖）等藝人的味蕾。（圖／環球音樂、吳宗憲 Jacky Wu臉書、小S徐熙娣臉書）

原本謝家「老天祿」與蔡家「上海老天祿」相安無事，2019年間，謝家控告蔡家長媳周映明所經營的「祿大食品有限公司」（2010年創立），打著「上海老天祿第二代自創品牌」文宣販售滷味，涉嫌商標侵權，強調「老天祿」是知名商標，消費者一聽到，就會立即聯想到滷味商品，謝家早在市場深耕滷味，並註冊「老天祿」、「台北老天祿」等商標，反觀「上海老天祿」的商標權範圍主要在糕餅類，「祿大食品」卻在滷味商品使用類似標示，有混淆消費者的可能。

雙方纏訟2年後，最高法院認為，「上海老天祿」的營業項目確實並未包含滷味，「祿大食品有限公司」雖然主張文宣只是善意使用雙方家族淵源，但並不能凌駕於謝家已經取得的商標權，因此判決「祿大食品有限公司」不得以「上海老天祿第二代自創品牌」等名義，使用「老天祿」或其近似商標販售滷味商品，相關廣告與包裝也需全數銷毀，全案確定。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

