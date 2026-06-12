劉德華昔日女主角病逝！昔無線花旦陳敏兒享壽66歲 兩子悲痛發訃聞

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香港資深女星陳敏兒於威爾斯親王醫院因病安詳辭世，她曾擔綱劉德華成名作《獵鷹》的第一女主角。（圖／翻攝自劇照）

香港資深女星陳敏兒於今（12）日上午在威爾斯親王醫院因病安詳辭世。她曾在1980年代紅極一時，最著名的代表作便是擔綱劉德華成名作《獵鷹》的第一女主角。其子廖文哲、廖文信稍早透過社群證實噩耗，並表示遵照母親生前遺願，安息禮將以私人形式低調舉行，不對公眾開放，感謝各界長期的關心。

香港資深女星陳敏兒於威爾斯親王醫院因病安詳辭世，她曾擔綱劉德華成名作《獵鷹》的第一女主角。（圖／翻攝自劇照）

八零年代當紅花旦 創香港女星公開跳傘紀錄

回顧陳敏兒的演藝生涯，她在1979年畢業於無綫藝員訓練班，隨即在1980年代受到力捧。因其形象知性、正面，多次完美詮釋教師、社工及律師等專業角色。多才多藝的她，不僅曾主持長壽綜藝節目《歡樂今宵》，更創下香港第一位公開跳傘女藝人的大膽紀錄，勇敢開朗的形象至今仍深植人心。

歷經幼子與智叔與世長辭 投身生命教育傳遞正能量

陳敏兒在1993年選擇淡出演藝圈，將重心轉回家庭，並與丈夫廖啟智結緣一生。然而她的家庭生活經歷多次重大考驗，幼子廖文諾在2006年因血癌病逝，結縭多年的丈夫廖啟智（智叔）也於2021年因胃癌離世。面對接二連三的喪親打擊，陳敏兒展現了極大的韌性，近年時常在基督教媒體分享生命教育與人生觀，用自己的故事去療癒、陪伴大眾。

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廖文哲、廖文信稍早透過社群證實噩耗，並表示遵照母親生前遺願，安息禮將以私人形式低調舉行，不對公眾開放。（圖／翻攝自臉書）

晚年豁達辦生前告別式 遺留兩子在藝文界發展

近年來陳敏兒的健康狀況備受外界關注，她除了在去年因緊急手術導致身體暴瘦、隨後自揭罹患慢性病外，更在2024年展現對生死的豁達，提前舉辦了「生前告別儀式」。如今她安詳走完人生最後一程，與她相伴一生的丈夫和幼子在另一個世界團聚。而她的長子與次子如今也承襲了父母的衣缽，持續在音樂與演藝幕後領域深耕發展。

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