劉德華曾爆欠債1.6億 向太霸氣出手：連借據都沒寫





香港影視大亨向華強妻子「向太」陳嵐日前在自媒體節目中透露，多年前劉德華因創業失利、背上高達4000萬港幣（約新台幣1.6億元）債務時，她豪氣伸手相助，而且「連借據都沒簽」，證實外界流傳已久的傳聞，引發網友熱烈討論。

向太在影片中回憶，當年仍在拚事業的劉德華想挑戰投資領域，但第一次創業就慘遭挫敗，不僅虧損巨額資金，還得獨自扛下債務。她得知後毫不猶豫出手：「他說欠錢，我就借了，沒有借據，他人品我信得過。」原本外界只將此視為江湖故事，如今由向太親口證實，再度掀起議論。

更令人意外的是，劉德華當時尚與向太公司簽有3年合約，卻因想嘗試投資電影事業主動表達離開意願。向太聽完後不僅沒有阻止，反而當場將合約撕掉，大方祝福他闖出新路：「他想闖，我就讓他出去闖。」這一舉動也讓她成為圈中晚輩極度敬重的前輩。

然而劉德華的投資之路並不順遂，拍片失利不但要自行賠錢，還因此遭投資人提告。走投無路的他再次求助向太，而向太依舊毫不猶豫地支援。對此，劉德華曾公開說明，事件主因是有人冒用他的名義借錢，他不得不站出來澄清並善後。

談及這段情誼，向太直言兩人之間無須太多言語，她始終相信劉德華的品格，也稱讚他多年來之所以屹立影壇，是因為「他有情有義、知恩圖報」。她感性表示，真正值得幫助的人不必多言，強調與劉德華之間的交情「心照不宣即可」。

（封面圖／翻攝自今天IsTheDay劉德華巡迴演唱會微博）

