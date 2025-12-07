劉德華曾負債1.6億內幕曝光！向太親揭揹巨額債務原因：不想被說破產的人

向太近日發布影片親揭劉德華欠下巨額債務原因。超級圓頂提供



影視大亨向華強的妻子、企業家「向太」陳嵐近年積極經營社群，經常透過自媒體大談財務心法與人生觀，內容經常引發討論。近日向太又上傳新影片，以「中產階級如何守住財富」為主題，提出幾項千萬不能犯的錯誤，並以天王劉德華早年創業失利、還背上４千萬港幣（約台幣1.6億元）為例，強調「千萬不要衝動創業」，影片發布後，再度引發討論。

向太近日再度拍影片給出理財建議，勸戒網友不要衝動創業，同時曝露劉德華早年之所以背上鉅額債務，是因為當年被朋友邀請投資一家影視與舞台製作公司，劉德華原以為只要出資即可，不過因本人忙於拍戲，無法親自管理，公司若長期虧損，只能不斷投入資金。

廣告 廣告

向太透露，劉德華最後受不了公司一直虧錢，決定不再投資並要求退股，沒想到公司方面卻要求劉德華拿出4千萬港幣，將公司虧損補上才能退股，否則公司可能要宣布破產。向太透露，劉德華當初向她借錢，就是因為不想背上「破產」污名，「以藝人而言，這種名義上的損失遠比金錢更難承受。」

向太指出，中產階級最常踩的陷阱，就是誤把投資當成創業，然而若沒有時間和經驗、又無法親力親為，以為只要有資金就能推動事業，失敗的機率就相當高，「不是人人都能像孫正義那樣判斷精準，即使是專業投資機構，也可能投千件案子只中一件。」向太強調，創業背後的風險往往遠超過想像，慎重評估才是守住財富的唯一關鍵。

更多太報報導

【更新】新莊離奇暴衝！BMW「一路推撞」雙載騎士 駕駛失去生命跡象

奇蹟？棄嬰寒夜啼哭「浪犬如哨兵圍一圈」守護 毫髮無傷存活

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了