劉德華最愛點心曝光！營養師揭加這2物降三高又美味

接連陰雨天，外套又穿了回來，肚子也容易小餓，這時若能吃上天王劉德華吮指大讚的點心，肯定精神大振。什麼點心這麼神？網上最近又在瘋傳劉德華下廚做點心的短影音，專家表示能加上2物，這道點心更完美！

港星劉德華演藝生涯40年來，身材完全不走鐘，年年都能帥到不行的形象，他的確在吃這件事上非常用心，用心地「少吃」。根據媒體報導，他不吃冰的食物和飲料，這是最佳養生原則，但遇到天熱還能這樣堅持，對一般人是困難的，而天生就是天王，硬是一年四季都守著這個原則，身體力行。平日他與妻女一起吃蔬食，即使要吃肉也多選擇雞肉。然後就是努力不懈的運動健身。他的養生重點沒有一項是不困難的，因為都要經年持續。

演技好？還是三明治好吃？

而能讓劉德華願意動手做來吃的點心，就是蛋沙拉三明治。在網友們瘋傳的短影音中，劉德華以簡單俐落的幾個步驟就完成。最經典畫面就是他大口一咬的畫面真香！當蛋沙拉從吐司上溜到手掌邊緣，劉德華馬上舔了起來，吃得一滴不剩，還吮了手指，認真大口朵頤的模樣就像個大男孩，難怪再度受粉絲瘋傳，重溫天王味蕾美好瞬間。尤其一次看不夠，還回看好幾次。一位粉絲幽默地留言：「到底是天王很會演？還是蛋沙拉三明治真的太好吃？」

天生最愛三明治 最佳賞味時機曝

而劉德華示範製作這道蛋沙拉三明治，步驟相當簡單，備好水煮蛋之後，只需要先將吐司切成2半，放入小烤箱烤至上色，同時將水煮蛋的蛋白和蛋黃壓碎，依序加入適量胡椒粉、美乃滋和煉乳拌勻，最後將拌好的蛋沙拉鋪滿在烤好的吐司上方即可。最有趣的是，加煉乳的這個步驟，劉德華只加一點點，遠遠不及美乃滋，顯示即使美食當前，熱量仍是劉德華口腹中的一把尺。

營養師蔡宜方表示，粗估這款劉德華所示範的水煮蛋沙拉三明治，熱量約在270至280大卡之間，含有蛋白質和碳水化合物，很適合作為一天的開始，或是運動前後補充體力的小點心。

「升級版」天王三明治這樣做

蔡宜方強調，由於白吐司屬於較精緻的主食，她建議，可以搭配一些富含營養價值又方便料理的蔬菜，例如胡蘿蔔、小黃瓜、芹菜、牛番茄等。

1.加蔬果

怎麼調整呢？蔡宜方說，只要在劉德華的示範步驟中再加一步，把切碎的蔬菜和雞蛋一起拌勻，或是將蔬菜切片當作夾層，不僅可以增加蔬菜的攝取量，還能提高飽足感，讓這份早餐或下午茶點心吃起來更加豐富有層次。

2.選擇全穀吐司更完美

除了搭配蔬菜之外，蔡宜方建議，選擇全穀吐司取代白吐司，也是一個更健康的選擇。全穀吐司含有更多的膳食纖維和營養素，可以幫助腸道蠕動，促進消化吸收，對身體健康更加有益。

◎ 圖片來源／翻攝自臉書

◎ 諮詢專家／蔡宜方營養師

本文由健康2.0授權報導