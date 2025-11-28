劉德華災難片竟成真！港網友引台詞怒罵奸商

▲劉德華（右）與莫文蔚出演的電影《焚城》，被許多香港網友聯想到與此次大埔宏福苑大火有關。（圖／華映提供）

[NOWnews今日新聞] 工廠商使用的棚網等建材偷工減料，恐是火警的罪魁禍首。有不少香港網友聯想到2024年的電影《焚城》的劇情，其中劉德華飾演的環境專家痛斥奸商的一段對白，也被許多網友節錄下來諷刺此次大火。

據港媒《香港01》報導，2024年上映的電影《焚城》中，劉德華飾演一名前財政司，但因「外地貨櫃免檢」條例執行紕漏，造成多名消防員死傷、妻子也意外殉職後，辭去公職投身環境科學，成為香港頂尖的垃圾處理與輻射防護專家。

而在電影劇情中，有奸商胡亂棄置醫療核廢料，導致全港瀕臨滅城，在結局的一幕，劉德華拿到關鍵證據，指控在背後操控的就是王敏德飾演的富商，並在媒體面前踢爆真相，痛斥「呢個世界，唔係啲有錢佬玩晒，香港700萬人，差啲就被呢啲奸商害死。」（這個世界呢，不是都由有錢人說了算，香港700萬人，差點都被這奸商害死。）還連帶爆出10年前的一場大火也與奸商有關，卻靠關係成功脫罪，劉德華大罵，「十年前嘅大火係佢造成，上次佢甩咗身。十年後嘅今日，我唔信，我唔信次次都係你啲奸商得逞！」（十年前大火是你造成的，上次你脫身了。十年後的今天，我不信，我不信每次奸商都會得逞！）

而這段電影對白和畫面，被許多香港網友節錄下來，回應此次宏福苑大火事件。其他也包括劉德華飾演的角色說：「人禍，有時候比天災更可怕」、「你的官位比他們的命重要嗎」、「我沒時間跟你玩政治」、「我不信每次都是你們這些奸商得逞」。

社群平台Threads上，也有網友發文說：「劉德華說的話很對」、「sorry，焚城，我鄭重同你道歉，原來你係紀錄片」。許多網友也留言說：「快要變禁片了」、「又多一部電影要進」、「畜生們真係會覺得維穩比生命重要」、「現實生活中沒有劉德華」、「真的是預言家」、「本來覺得焚城還好，現在才知道是紀錄片」、「當時覺得只是電影，現在回想，Ｘ你，怎麼會發生在現實」、「好可惜現實中是官官相護」。

