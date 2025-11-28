劉德華爆曾「欠債1.6億」！向太霸氣出手給錢：完全沒寫借據

娛樂中心／黃韻璇報導

向太透露劉德華曾開公司瀕臨破產、欠了4000萬港幣（約1.6億元新台幣）。（圖／andylauox IG）

影壇大亨向華強的太太「向太」陳嵐，時常在社群平台直播講述演藝圈秘辛並分享自身觀點。近日向太談起他與天王劉德華交情，透露自己曾在劉德華公司瀕臨破產時，借了4000萬港幣（約1.6億元新台幣）給他，且沒有寫任何借條。

陳嵐1980年嫁給香港影視大亨向華強，兩人育有兩名兒子向佐、向佑，大媳婦是郭碧婷。身為演藝圈大姐大的她，近年來轉戰自媒體，經常在網路上分享演藝圈不為人知的秘辛，日前她就公開分享自己與劉德華的故事，透露其實劉德華開過無數次公司，都是失敗的。

向太表示，過去劉德華很想不是只當一個演員，他很想做生意，曾經開了間公司拍了幾部戲，最後慘澹收場，向太透露，當時破產前股東要負責「應付未付的帳」，而劉德華一個人就要補4000萬港幣（約1.6億元新台幣），劉德華說自己哪來的錢。

劉德華爆曾欠債1.6億，向太霸氣出手相助。（圖／翻攝自微博）

當時劉德華也不知道該怎麼辦，向太聽聞後二話不說表示「那我借給你」，且完全沒有寫欠條（借據）直接拿錢給他，反而是劉德華經常追著向太問「怎麼辦、怎麼算」，向太也只是淡淡表示「拍戲再算、慢慢扣」。

向太直言，其實劉德華跟她借錢這一事「他不說、我不說，沒人知道」，然而劉德華後來自己受訪時還是講出來了，因為他不滿明明借錢幫助自己的是向太，外面卻會有老闆自稱是自己幫了劉德華，向太也感嘆，劉德華的本意就是感恩，要讓大家知道是誰幫了他，不讓外面的阿貓阿狗亂認。

