劉德華爆負債1.6億險破產！向太曝他「借錢內幕」：最可怕是這一事

娛樂中心／綜合報導

影視大亨向華強的妻子「向太」陳嵐近年積極經營社群，時常分享財務觀念與人生心法，討論度屢屢飆高。近日她再度發佈新影片，以「中產階級如何守住財富」為主題，強調最關鍵的一點就是「絕對不要衝動創業」，更以天王劉德華早年投資失利、還差點背上破產污名的經歷當範例，引發網友熱議。

劉德華曾經負債。（圖／翻攝自微博）

向太透露，劉德華出道初期家境並不寬裕，努力拍戲賺錢後，曾因朋友邀請，投入一家影視與舞台製作公司。本以為只需要出資即可，但因他拍戲行程滿檔無法親自管理，公司長期虧損，他只能不斷追加資金。直到他提出退股要求，對方卻告知若不補上4000萬港幣（約新台幣1.6億元）虧損，公司可能直接破產。向太說，劉德華當年向她借錢，就是因為不想被貼上「破產」標籤，「對藝人來說，名義上的損失遠比金錢更難承受。」這段陳年往事也讓不少網友直呼震驚。

廣告 廣告

她提醒，中產階級最常踩的雷，就是把投資誤當創業，以為有資金就能推動事業，但若沒有時間、經驗與專業，「失敗率幾乎是九成起跳」。她也坦言，就連專業投資機構都可能「投一千件只中一件」，更遑論毫無準備便衝動投入的人。她強調，創業背後的風險遠遠超過想像，審慎評估、量力而行才是守住財富的真正關鍵。

更多三立新聞網報導

ACON／音樂節今登場！舒華回家鄉擔綱主持 「13組超強卡司」嗨翻4小時

AAA典禮／韓團美籍成員喊「台灣是美麗國家」！小粉紅氣炸：等著被封殺

訪問／町田啓太來台！大啖麻醬麵、想挑戰臭豆腐 曝身材管理：增重更累

AAA典禮／完整得獎名單出爐！IU橫掃5獎煙火狂放 Stray Kids奪年度歌手

