劉德華爆遭「土匪式追星」砸店圍堵！華嫂被迫躲車底 瞞婚20年內幕曝

記者陳宣如／綜合報導

香港影視大亨向華強的太太、資深製片人陳嵐（向太）昨（28）日在社群平台發布影片，揭露她在1990年代陪同好友、天王劉德華出行時，曾遭遇極端追星行為的經歷，引發網友關注。向太回憶，當年中國部分城市的影迷對劉德華的追逐已達失控程度，甚至出現威脅行為，令她至今仍印象深刻。

向太近日爆出劉德華粉絲的「土匪」行徑，並呼籲大家要理智追星。（圖／翻攝自微博）

向太表示，當時陪同劉德華在中國宣傳，現場人潮擁擠，「我們踩的都是人的腳！」她為保護劉德華，安排10名保安先護送他單獨上車，自己則與助手搭巴士墊後。她回憶，部分粉絲甚至持棍棒敲打巴士，並派代表上車確認劉德華不在車上後才放行。向太形容這種堪比「土匪」的行為「連防爆部隊出來都沒有用」，且類似情況不只一次，連外出就餐時，餐廳玻璃也曾被粉絲砸壞。

向太近日揭露90年代劉德華粉絲的瘋狂追星行為，指出曾遭粉絲群眾圍堵，甚至持棍威脅。（圖／翻攝自向太小紅書）

她進一步回憶在武漢機場的經歷。為趕回香港出席活動，劉德華與向太等人辦理登機時，被追星民眾強行攔下要求簽名與合照，並伴隨言語威脅：「我們100年也沒來過一個大明星，怎麼能輕易讓你走！」向太表示，當時航空公司甚至將一架原定飛往上海的班機改飛廣州，以確保劉德華及隨行人員能及時返港。

影片中，向太也談到劉德華當年感情生活的情況。她指出，劉德華家門口常年被粉絲圍堵，當時與他交往的「華嫂」朱麗蒨出入必須格外小心，「躲在車底下用毯子蓋住」，以避免被偷拍或引起粉絲注意。向太補充，劉德華對許多喜愛並支持他的粉絲表示感激，但對粉絲間出現的過激行為則持反感態度。她認為，這種追星環境也是劉德華選擇長期隱婚的原因之一，主要是為了保護愛人的安全。

向太爆出「華嫂」朱麗蒨被迫躲在車底下，為了不被劉德華的粉絲發現。（圖／翻攝自向太小紅書）

向太也在影片中呼籲粉絲理智追星，強調應以正確方式支持偶像，不應將偶像視為「爸爸」或「老公」，她認為過度瘋狂的追星行為沒有實際意義，只會帶來困擾與風險。網友對影片反應熱烈，不少人對當年劉德華面對的極端追星行為表示驚訝，也引發關於明星在粉絲高度熱情下的隱私與安全問題的討論，並促使大眾重新審視昔日的追星文化。

