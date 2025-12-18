劉德華認證實力派！Fuying & Sam再合體 百大最帥加持掀粉絲暴動

記者林宜君／台北報導

大馬男子組合「Fuying & Sam（FS）」沉潛多年以更成熟的姿態重返歌壇。（圖／翻攝自FS ( Fuying & Sam )IG）

曾被劉德華點名肯定的實力男團再度合體回歸！沉潛多年後，大馬男子組合「Fuying & Sam（FS）」以更成熟的姿態重返歌壇，不只新歌引發歌迷共鳴，成員近況也再度成為話題焦點。以全新作品重新訴說成長與告別的心境。兩人以細膩旋律與真誠歌詞，描繪「放下過去、學會與自己和解」的情感歷程，再次喚起不少樂迷回憶。

成員沈展寧（Sam）近來憑藉出眾外型與高人氣，入圍「TC Candler 全球百大最帥臉孔2025」。（圖／翻攝自沈展寧IG）

其中，成員沈展寧（Sam）近來憑藉出眾外型與高人氣，入圍「TC Candler 全球百大最帥臉孔2025」，成為名單中的亮眼新面孔，也讓FS話題度持續升溫。回顧出道歷程，FS當年以清新形象與深情曲風打開知名度，甚至獲得天王劉德華公開讚賞。不過雙方合約於3年前到期後，兩人選擇「單飛不解散」，各自發展音樂事業，始終未正式畫下句點。

「Fuying & Sam（FS）」此次回歸單曲〈我終於放下了你〉，由王赴穎（Fuying）一手包辦詞曲創作，沈展寧（Sam）也參與部分填詞，並邀請多年好友傅熙雅擔任製作人。（圖／翻攝自FS ( Fuying & Sam )IG）

「Fuying & Sam（FS）」此次回歸單曲〈我終於放下了你〉，由王赴穎（Fuying）一手包辦詞曲創作，沈展寧（Sam）也參與部分填詞，並邀請多年好友傅熙雅擔任製作人。作品延續FS最擅長的抒情敘事，卻多了歷經歲月後的沉澱與誠實。兩人表示，這首歌不是單純談失去，而是學習與過去好好道別，「放下不代表忘記，而是更懂得珍惜自己」。隨著新作曝光，也讓不少歌迷期待FS未來是否會有更多合體計畫，再度在華語樂壇寫下新篇章。

