劉德華負債4000萬內幕曝！向太：不想被說破產的人

影視大亨向華強的妻子、知名企業家「向太」陳嵐近年積極經營自媒體，時常在社群平台分享人生經驗與財務觀念，影片內容常引發討論。近日她在 Bilibili 上傳新影片，以「中產階級如何守住財富」為主題，提出幾項千萬不能犯的錯誤，其中最重要的一點，就是「千萬不要衝動創業」。她也在影片中直接舉例，談到天王劉德華早年創業失利、甚至背上高達 4000 萬港幣（約新台幣 1.6 億元）債務的幕後原因，再度掀起網友熱議。

向太近日拍影片給出理財建議，勸戒網友不要衝動創業，因為真正的風險往往比想像中的大得多，她直言：「你看華仔（劉德華）當年就努力拍戲賺錢，其實他家境也不好嘛。」她透露，當時劉德華被一群朋友勸說入股了一個公司影視與舞台製作公司，但因為劉德華自己沒有時間或是具體的去管公司的事，那公司一直在虧錢，劉德華不斷加錢。

向太表示，受不了公司一直虧錢，劉德華決定不再投資並要求退股，但公司方面卻回應：「你退股可以，但公司可能要宣布破產。」讓他大吃一驚。對方甚至要求他必須拿出 4000 萬港幣，把公司的虧空補上才能退股，「要不然就要破產」。向太透露，這也就是當年劉德華會向她借錢的原因，「他就不想被說，說是個破產的人，很難聽，因為藝人就承受不了，這種名義上的損失」。

向太表示，如果一個人沒有時間與經驗、又無法親力親為 ，以為只要有資金就能推動創業，這其實是最大的誤區，失敗機率非常高，因為根本無法真正掌握公司的狀況。她強調，單純以投資者角色參與創業風險極大，也不是人人都能像孫正義一樣具備投資敏銳度。即使是專業投資機構，投資上千個項目，最終可能只成功一個阿里巴巴，而外界看到的是亮眼獲利，卻忽略背後有大量投資仍以虧損收場。

