劉德華遇「粉絲躲床底」！ 劉嘉玲爆他留陰影靠1招自保

劉德華遇粉絲躲床底，留下陰影靠1招自保。（圖／粘耿豪攝）

香港影后劉嘉玲近期參加大陸綜藝《一路繁花2》，與其他資深女星一同出遊，其中與大陸影后劉曉慶聊到睡覺話題，劉曉慶坦言無法一個人在外睡覺，劉嘉玲則爆料劉德華曾因粉絲躲床底留下陰影，還派駐保全守在房外，讓劉曉慶心有戚戚焉。

劉嘉玲表示，過去與劉德華在大陸橫店拍攝電影《狄仁傑》，到了住宿地點後，她發現劉德華門外有名保全，並坐在沙發上緊盯著劉德華的房門，隨即好奇詢問對方。劉德華無奈解釋自己不想這樣，「但是他（劉德華）試過，他晚上收工回去，有人從他床底下爬出來」，令劉嘉玲相當驚訝：「真的可以瘋狂到這個程度？」

一旁的劉曉慶深有同感回應：「每一寸時光都有人盯著，都是一群人」，劉嘉玲則補充老公梁朝偉也幾乎不出門，「因為他也會招惹這些事情，他省得麻煩，因為他出去逛個街，那些售貨員全部來拍照，就覺得沒有享受一個人真的去購物的那種樂趣」。不過，劉曉慶轉換思維說，粉絲之所以追隨明星，是因為自己代表了粉絲的芳華，同時粉絲也代表自己的芳華，彼此是一同邁向下個人生階段。

事實上，劉德華過去受訪提到，2004年在大陸拍攝電影《天下無賊》時，趁著工作空檔找人到飯店按摩，按摩師在過程中聽到床底有聲音，沒想到劉德華彎下身一看，竟是一位僅16歲的粉絲，粉絲從農村跑出來找工作，「離開農村的生活，希望可以有所發展」，後來劉德華不但沒有報警，還請對方吃頓飯，甚至聊了大約一個小時，十分寵粉，卻也因此心生恐懼。

