劉德華驚傳負債1.6億！向太親揭內幕：不想被說破產
香港影視大亨向華強的妻子向太（陳嵐），不時會公開揭露演藝圈驚人內幕，近日她在社群平台發布新影片，內容談及「中產階級如何守住財富」，其中強調最重要的一點「千萬不要衝動創業」，並以天王劉德華為例，透露他在早年創業失利，背上高達4000萬港幣（約新台幣1.6億元）的債務。
向太近日發佈影片分享理財知識，她提及劉德華起初家庭條件並不好，因此努力拍戲賺錢，當年被一群朋友邀請投資一間影視公司，但因為工作太忙無法親自管理，只能不斷投入資金，最後他提出退股要求，對方卻告知他必須拿4000萬港幣補齊公司虧損的款項，否則公司就只能面臨破產。
向太透露，這件事就是當時劉德華向她借錢的原因，「他就不想說是個破產的人，很難聽」，她也坦言，「因為藝人就承受不了這種名義上的損失」，並提醒觀眾，若是沒有時間與經驗，無法親力親為管理公司，創業失敗率極高。她強調，創業背後的風險遠遠超過想像，審慎評估才是守住財富的關鍵。
【更多東森娛樂報導】
●劉德華欠下4000萬巨債！向太揭「慘痛內幕」霸氣出手
●惡火奪命！華仔、郭富城發文悼念 各界捐錢伸援手
●李連杰攜向華強夫婦捐千萬救災！古天樂道歉：無法以正常心態出席
