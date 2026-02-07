劉德華59歲愛妻罕見近照曝光！背20萬名牌包現身海邊

娛樂中心／杜子心報導



華語天王「華仔」劉德華不僅是寵粉不耍大牌，吸引一票鐵粉追隨外，同時也是位愛家寵妻的好老公。劉德華的妻子朱麗蒨長期低調、幾乎神隱在鏡頭前，不過最近網路上流傳一組罕見的朱麗蒨近照，立刻引爆網友熱烈討論。









朱麗蒨（戴口罩者）被網友捕捉在海邊的近照。（圖／翻攝自微博）

從流出的照片中可以看到天王嫂朱麗蒨，出現在海邊疑似正在參加佛教活動，白襯衫、隨性紮髮的打扮，雖然大半張臉被口罩遮住，但她白皙透亮的膚色和清秀五官仍清晰可見。照片一出，粉絲紛紛留言感嘆「天王嫂的氣質真的沒話說」。朱麗蒨穿著簡單的白色寬鬆襯衫，肩上掛著黑色香奈兒包包，據網友估算市價約5萬港元（約新台幣20萬元）。照片在社群平台上引發討論，許多網友稱讚天王嫂氣質出眾。

朱麗蒨（右圖右）與劉德華（右圖左、左圖）的感情一直十分低調。（圖／民視新聞資料照）

朱麗蒨與劉德華這段長達30年的感情一直十分穩定，兩人育有一名女兒劉向蕙（Hanna）。當年兩人為了不影響華仔事業，交往過程極度神秘，她出入都要躲避媒體甚至曾在車內用毯子遮掩身體。2008年完成婚姻登記後，夫妻倆依舊保持低調，生活鮮少曝光。

