劉德華60歲妻罕露面！朱麗蒨揹20萬精品包現身佛教活動

劉德華太太朱麗蒨近日被拍到參與佛教活動。(圖/資料照、微博)

朱麗蒨（舊誤植：朱麗倩）2008年和「天王」劉德華（華仔）結婚後，育有一女劉向蕙，作風非常低調，默默地為家庭奉獻，甘願當天王背後的女人。近日，大陸媒體曝光朱麗蒨出席佛教活動的照片，掀起熱烈討論。

從照片中可看到，朱麗蒨當天綁著馬尾，身穿純白寬鬆襯衫，現身辦在海邊的佛教活動。儘管她戴著口罩，只有露出半張臉，仍眉目清秀，膚色偏白，且頭髮烏黑亮麗，幾乎沒有明顯的歲月痕跡。而她肩上背著價值約20萬新台幣的 Chanel 22黑色手袋，也成為眾人目光焦點，為簡約的造型添加幾分貴氣。

廣告 廣告

朱麗蒨揹著20萬名牌包，出現在辦在海邊的佛教活動。(圖/微博)

劉德華1986年認識朱麗蒨，1991年傳出戀情，多次被媒體拍到同框，但劉德華始終不認愛，直到2009年朱麗蒨的父親往生，劉德華的名字出現在訃告上，兩人結婚的喜事才正式公開，原來劉德華已在2008年與朱麗蒨於美國拉斯維加斯註冊結婚。

向太（陳嵐）上週拍片爆料，劉德華婚前是少女殺手，走到哪都有粉絲跟隨，連家門口也不例外。當時還是女友的朱麗蒨，為了不被大家發現，刻意不跟劉德華同車，「可能躲車底下，用毯子蓋著。」導演王晶也曾在個人YouTube頻道指出，覺得朱麗蒨跟劉德華交往後很辛苦，因為好幾個月才見一次面，農曆春節也要到比較沒人的地方，才不會被認出。

更多中時新聞網報導

韓諾羅病毒升溫 日流感警報再起

NBA》哈登 棄快艇當騎士

澳網》喬帥vs.阿卡 相差16歲老少爭冠