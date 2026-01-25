劉德音也狂掃美光！謝金河爆「老牌台廠」曾擁5%股權：若沒賣現值萬金

AI基建需求持續增長，導致全球記憶體價格因嚴重缺貨而持續上漲，財信傳媒董事長謝金河表示，這一波記憶體大浪，美光董事的劉德音大幅加碼自家股票，如果當初台塑沒有賣掉美光股權，現在就值萬金了。

AI基建需求持續增長，導致全球記憶體價格因嚴重缺貨而持續上漲。（圖/資料照）

謝金河今天（24日）在臉書發文指出，這一波記憶體大浪，前台積電董事長，現任美光董事的劉德音在美光股價大漲至350美元左右仍用自己的錢加碼美光的股票，這個動作引起市場關注！

謝金河表示，美光在去年這個時候，股價只有61.54美元，23日狂奔到412.43美元，市值跑到4498億美元，在南韓海力士，三星形成的HBM三足鼎立中，美光的角色最值得注意！

廣告 廣告

財信傳媒董事長謝金河。(圖/資料照)

謝金河認為，接下來朝鮮半島可能會有一些新的變化，而在市場最搶手的HBM（高頻寬記憶體），目前海力士占57%，三星22%，美光21%，美光如何逆轉現在的局面？台灣和美光的合作，愈來愈重要。最近黃崇仁把力積電銅鑼P5廠以18億美元賣給美光，看起來這是一個重要的交易。

謝金河進一步指出，美光在2016年併下華亞科67%股權，台塑也在換股中取得美光5.02%股權，如果台塑都沒有賣？現在值萬金！美光取得華亞科後開始加碼台灣投資，如果大家到台中后里可以看到美光非常壯觀的廠房。

到目前為止，謝金河稱，美光的記憶體在台灣生產比重超過六成，可能加到八成，美光在台灣投資的金額超過1.1兆台幣，是投資台灣最大的外資，在台美合作的路上，台灣可以恊助美光再壯大，可以迎頭趕上海力士，三星，台灣也可以利用這個機會協助南亞科，華邦在記憶體的升級，這是台美合作另一個起點。

謝金河最後強調，台灣去年對南韓的貿易逆差370億美元，HBM是最大宗，如果加大對美光採購，有助於平衡台美龐大順差，也有助於縮小台韓逆差，台灣結合美光是好的連結！

延伸閱讀

立百病毒致死率近6成 防疫股全面噴發 這檔「題材對了」狂飆32％

台股再創新高！指數漲超過300點飆至32700點 台積電飆1800天價

美股標普創歷史新高！道瓊跌409點 台積電ADR漲1.69％