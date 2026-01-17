劉德音也看好記憶體！砸2.46億買進這檔股票

▲台積電前董事長、現任美光董事劉德音近期砸下2.46億元大舉買進自家美光股票。（圖／記者陳明安攝，2024.09.03）

[NOWnews今日新聞] AI強吃光記憶體需求，市場出現全面性缺貨漲價潮，也吸引資金瘋狂湧入記憶體族群，從去年下半年開始相關個股就漲不停。台積電前董事長、現任美光董事劉德音近期就砸2.46億元大舉買進自家美光股票，顯示他也看好記憶體前景。

根據美國證管會（SEC）公布文件，劉德音在本月13日和14日，分別以每股337.07美元、336.63美元和337.5美元，買進美光2萬3200股股票，合計782萬美元。劉德音目前美光持股增至2萬5910股。

廣告 廣告

這是過去一年來，美光唯一一筆內部人士增持股票的交易，相比之下，同期內部人士賣出自家股票的交易為37筆。

而在劉德音大舉加碼美光股票助攻之下，美光股價本週五大漲7.7%，收在創紀錄的362.75美元，推升市值至4080億美元。美光於去年12月22日首度突破 3000億美元市值。

劉德音自2024年從台積電退休後，於隔年3月加入美光董事會。美光借重他在全球晶圓代工界深耕逾30年的經驗，結合他與執行長梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）長達40年的同窗校友情誼，透過劉德音在先進製程與規模化營運的專長，加速美光進攻高頻寬記憶體（HBM）市場，並強化與輝達、台積電的鐵三角合作關係。

據了解，美光也在去年底交出「史上最強」財報，第一季營收136.4億美元、調整後每股盈餘（EPS）4.78 美元，雙雙遠超華爾街預期。展望第二季，美光預測營收中位數將達187億美元，調整後EPS上看8.19至8.42美元，幾乎是原估值的兩倍，毛利率更上看67%，反映AI伺服器對記憶體需求極其強勁。

在亮眼財報加持下，摩根士丹利（大摩）報告指出，美光今年第一季營收與 EPS成長率已寫下「美國半導體史上的最佳紀錄」。據Barchart統計，華爾街目前對美光的評等共識為「強力買進」，目標價最高上看500美元，與當前相比仍有約50%的漲幅空間。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

AI把DRAM吃光了？美光：擴產也救不了、記憶體缺貨2028年才緩解

銅鑼廠3期廠房空間露玄機 美光轉單力積電？看懂黃崇仁的盤算

AI狂潮下記憶體供不應求！傳美光有意收購力積電銅鑼廠