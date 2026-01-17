劉德音砸2.5億力挺！美光股價單日大漲近8% 市值衝破4000億美金

財經中心／程正邦報導

AI浪潮，劉德音砸 2.5 億力挺！美光市值衝破 4000 億美金，記憶體漲價潮引爆全球追價。（圖／翻攝自美光官網）

隨著人工智慧（AI）應用對硬體的需求進入白熱化階段，全球記憶體龍頭美光科技（Micron Technology）在資本市場繳出驚人成績單。在市值甫突破 3000 億美元大關後，僅耗時數周便強勢跨越 4000 億美元 門檻。除了產業基本面強勁，台積電前董事長劉德音的大手筆加碼，更被視為產業大老對記憶體後市的強力背書。

產業大老背書：劉德音斥資 780 萬美元大舉進場

根據美國證券交易委員會（SEC）最新揭露的申報資料，現任台積電董事、前董事長劉德音於本周展現精準投資眼光，斥資約 780 萬美元（約新台幣 2.5 億元），購入超過 2.3 萬股美光股票。

此舉在美股盤中引發熱議。分析師指出，劉德音長期深耕半導體頂端，對於供應鏈脈動具備極高預判力，他在美光股價高位時仍選擇重金加碼，無疑釋放了「記憶體循環尚未封頂」的強烈訊號。受此信心激勵，美光 16 日股價暴漲 7.7%，創下 362.75 美元 的歷史新高。

美光股價單日大漲近8%，比台積電ADR還亮眼。（圖／翻攝Yahoo!股市）

供給告急：DRAM 傳季漲幅上看 70%

美光股價狂飆的背後，是全球記憶體市場正陷入前所未有的「結構性短缺」。受惠於輝達（Nvidia）等 AI 巨頭對高頻寬記憶體（HBM）的飢渴需求，不僅美光受惠，亞洲雙雄三星電子與 SK 海力士也同步開啟噴射模式。

市場傳出，為了反映產能被 HBM 擠壓的現況，三星與 SK 海力士計畫在本季將 DRAM 價格大幅調升至多 70%。這種極端的定價能力，顯示記憶體廠商已從過去的價格接受者轉變為掌控者，獲利空間正以倍數擴張。

華爾街觀點：風險在於生產而非需求

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師 Shawn Kim 在最新報告中，將美光列為全球 DRAM 產業的首選股。他強調，目前產業面臨的唯一挑戰是「產能與製程轉換的效率」，而非市場需求不足。隨著 AI 伺服器規格持續升級，記憶體單機搭載容量暴增，有利條件預計將橫跨整個 2026 年。

統計顯示，美光股價今年以來已累計上漲 15%。在 AI 晶片產能持續滿載的連動下，記憶體作為不可或缺的「數位糧草」，正成為 2026 年半導體投資組合中最耀眼的板塊。

