劉德音砸2.5億加碼美光 激勵股價單日大漲近8%

AI應用熱潮之際，加上記憶體短缺需求暴增，美國最大記憶體晶片製造商美光科技（Micron Technology）在市值突破3000億美元數周後，便一躍成為4000億美元公司。

美光股價16日大漲 7.7%，收在創新高紀錄的362.75美元，推升市值至4080億美元。隨著 AI 需求帶動記憶體短缺，美光及其同業獲得更強的定價能力，推動股價在過去一年大幅上漲。

另外一利多消息，台積電董事、前董事長劉德音本周買進超過 2.3 萬股美光股票，總金額約 780萬美元（約新台幣2.46億元）。在美光股價大漲的情況下，劉德音的加碼顯示對其後續漲勢具備信心。今年以來，美光股價已上漲 15%。

三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）近期股價大漲，市場傳出兩家公司計劃在本季將DRAM價格最高調漲 70%。來自輝達 (Nvidia)等AI晶片製造商對高頻寬記憶體 (HBM) 的需求，正讓這三大記憶體晶片製造商同步受惠。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Shawn Kim 將美光列為其全球 DRAM 供應商中的十大首選股之一。Kim表示，今年對記憶體業者而言，風險主要在於執行與轉換，而非需求本身。他看好記憶體價格持續走高，並預期產業的其他「有利條件」將延續至明年。

