劉德音砸2.5億押寶美光 記憶體市場迎來黃金時代

隨著AI應用的快速普及，記憶體需求持續飆升，市場迎來供不應求的緊繃狀態。台積電前董事長、現任美光董事劉德音，近日以約2.46億新台幣（約782萬美元）大手筆買進美光股票，引發市場關注。根據美國證券交易委員會（SEC）的申報資料，劉德音於1月13日至14日兩個交易日內，以每股336至337美元的價格購入23,200股，持股總數達到25,910股。

台積電前董事長、現任美光董事劉德音，近日以約2.46億新台幣（約782萬美元）大手筆買進美光股票。（示意圖／中天新聞）

劉德音自2024年從台積電退休後，於2025年3月加入美光董事會，協助推動美光在高頻寬記憶體（HBM）市場的布局。他與美光執行長梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）多年來的合作，加速了美光在AI伺服器市場的擴展，並鞏固了與輝達及台積電的合作關係。

美光2025年底公布的財報顯示，其第一季營收達到136.4億美元，調整後每股盈餘（EPS）為4.78美元，雙雙超越市場預期。展望2026年，HBM產能已全數售罄，且AI伺服器的需求預計將持續推高市場價格。梅洛特拉表示，公司已與客戶達成全年供貨協議，並預測毛利率將達67%。

在亮眼的業績下，華爾街對美光的評價上調至「強力買進」，目標價最高達500美元，較目前股價仍有50%的上漲空間。自2025年4月股價低點65.6美元以來，美光股價已飆漲4.4倍，展現出驚人的成長動能。

