Taiwan FactCheck Center

劉必榮：台灣小，對世界依賴性高，不了解他國是大問題

發佈：2025-12-03

文字：紀泰永

核稿：張育騰

https://open.spotify.com/episode/2CrzhSQ0qrgY8HmqjuvWgO?si=n5dPAphpQXWHFBIPU4lRqQ

【若無法播放，請點此收聽節目】

https://youtu.be/Qy-EIBzbQQg?si=IaLcLH4cGPYU4uwY

【若無法播放，請點此收聽節目】

圖說：東吳大學政治系教授劉必榮（右）接受國立教育廣播電台節目及Podcast節目《新聞真假掰》主持人黃兆徽（左）專訪。

廣告 廣告

川普2.0讓美國對世界建立起關稅壁壘，世界各國處在彼此競合、明爭暗鬥的新局面，台灣又該如何生存？媒體該傳遞什麼樣的國際新聞？民眾又該有什麼國際觀？曾為公視主播、現為東吳大學政治系教授劉必榮接受國立教育廣播電台節目及Podcast節目《新聞真假掰》主持人黃兆徽專訪，引用國際趨勢專家大前研一講述，認為「知道世界在幹什麼，且知道我們的位置，並曉得如何與世界比較。」便是所謂的國際觀。



如何補足國際視野？多元閱讀、理解他國脈絡並加強新聞連結

「國際新聞在台灣一直沒有受到很大的重視。」劉必榮認為原因出在台灣邦交國減少，導致報紙上出現的國家多為民眾熟悉的日韓美東南亞。「小時候我問媽媽那個人是不是美國人，她說不是；我說哪一國人呢？她說外國人。所以我以為世上就只有兩個國家。」劉必榮強調，台灣很小，對世界依賴性高，「你求個人發展、國家存活，無論是經濟是安全，你都不曉得人家在幹什麼，這是很大的問題。」

然而不光是民眾對他國不理解，劉必榮常跟記者說，若今天出訪至某國，要先了解那個國家面臨什麼問題、恩怨情仇、老百姓最關心什麼、有什麼發展潛力，才知道訪問內容如何放進新聞。「可是台灣很多記者常常把國際新聞化約成外交新聞了。」劉必榮說台灣國際新聞只講兩國關係，看不出國際觀；一直說台灣跟他國的貿易，卻沒有談到他國遭遇什麼問題，「我們常說世界遺忘台灣，其實很多地方是台灣遺忘世界。」

劉必榮認為，因台灣國際新聞多為片段未連續報導，若讀者想開始關心國際新聞，他建議應從不同來源瀏覽新聞，擴大閱讀內容和範圍。而在假新聞充斥的現代，劉必榮建議要先交叉比對各家新聞，「如果有一個新聞只有這個媒體報導，沒有別人報導過，一定有問題。」且對新聞不要過快下結論、轉發，因為可能是假新聞。「所以你稍微等一下，有一些專家會出來講解，或你查證一下。」

面對強權，小國巧用「Yes! But」談判法，避免無條件答應

4月美國關稅戰，讓包含台灣在內的國家都紛紛想與川普討論如何降低關稅。然而除了手中有好籌碼，擁有好的談判手段也至關重要。身為小國的台灣如何與世界強權美國斡旋，劉必榮提出「Yes! But」談判法。

劉必榮認為，弱者面對強者很難說No，但「Yes! But」談判法，在只能說Yes的狀況下，也用But表示並非無條件答應任何要求。「川普在加薩20點和平計畫，他在中東各國巡迴，大家都是說Yes! But。川普說But後面再談，謝謝你們說Yes，就可以繼續往下走了。」

劉必榮指出，台灣與美國談判籌碼並不多，尤其在台積電赴美後變得更少。他認為台灣應思考自己可以扮演什麼角色：如美國要與中國對抗、世界半導體競爭戰中，台灣角色為何？「籌碼不是一下子就定出來，但想個方向，籌碼會慢慢出來。」劉必榮說，台灣政府應想想除了台積電，還有哪些如AI、量子電腦等等科技能有更多突破。

【新聞真假掰｜假訊息ByeBye！】由台灣事實查核教育基金會董事黃兆徽主持。節目中邀請各行各業的朋友暢談媒體議題，為聽眾提升媒體素養、增強對假訊息的抵抗力，希望達成「群體免疫」，讓大家都和假訊息說掰掰！

更多精彩內容請搜尋「新聞真假掰」，或上各大Podcast平台收聽，YouTube頻道則有訪談精華影片陸續上架。除了適合大眾收聽收看，也推薦各級學校老師在規劃媒體素養課程時可列入影音輔助教材。（撰文：紀泰永、張育騰）

【立即收聽】新聞真假掰 — 假訊息 Bye Bye｜EP219｜

Apple：https://pse.is/8dpq6z

Firstory：https://pse.is/8dpq3u

Spotify：https://pse.is/8dpq5p

KKbox：https://pse.is/8dpq7z

【非聽不可的相關訪談】

新聞人如何轉型「負責任的網路溝通者」、打造「公共價值圈」？

法國虎鯨被遺棄？當心！真實影像也可能不是完整事實

【喜歡這集嗎？想對主持人或來賓提問嗎？】

?評分、留言這裡走｜https://pse.is/4p9wyd

【好節目需要鼓勵～請給我們五星好評】

?訂閱、評分、留言這裡走｜https://pse.is/4lblzz