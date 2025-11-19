劉志斌11月退伍上將連動 鄭榮豐轉任國防大學黃志偉接司令 蔣正國接副總長兼執行官升上將

國防大學校長劉志斌將於11月底屆齡退伍，牽動上將人事布局，規劃連動由副參謀總長蔣正國升任上將。（圖片來源／軍聞社）

國防大學校長劉志斌將於11月底屆齡退伍，牽動上將人事布局，據了解，經層峰約談後，規劃將由空軍司令鄭榮豐轉任國防大學校長，副總長兼執行官為黃志偉接任空軍司令，並且以副總長蔣正國兼執行官並且升任上將，呼聲最高。

空軍司令鄭榮豐規劃轉任國防大學校長。（圖片來源／軍聞社）

國防大學校長為上將缺，鄭榮豐與黃志偉均為上將，僅為職務調整，而蔣正國如接任副總長兼執行官，將由中將升為上將，同時成為未來接任海軍司令的熱門人選。

廣告 廣告

副總長兼執行官為黃志偉規劃將接任空軍司令重要職務。（圖片來源／總統府）

知情人士透露，這項人事幾已定案，但同為海軍的國防部常次黃佑民未能完全排除，傳出軍種角力未平，陸軍系統仍在爭取中，使得劉志斌的接棒人選延後公布，另一位陸軍常次楊基榮中將，或有敗部復活空間。

賴清德約談後國防部才上簽，李世強恐與上將擦肩過

這次上將人事還有幾個特別處，一是過去是先由國防部建案上呈，再由總統就各人選進行約談，而這次是改成在賴清德約談後，才由國防部上簽。

在這波上將人事連動中，副參謀總長蔣正國（左）規劃接任副總長兼執行官，並且升任上將。（圖片來源／軍聞社）

其次，這項上將人事案如定案，與蔣正國、黃佑民同為海軍77年班的中科院長李世強，並未搭上這波上將列車，將在明年上半年屆齡退伍。

第三，是軍備局長林文祥中將是在明年8月屆齡退伍，先前有意打報告於4月提前退伍，被規劃轉任中科院長，但已被國防部長顧立雄慰留，是否意味在明年下半年可能被拔擢重用，值得後續觀察。

陸海空上將比例不動，唐華處理海鯤號收尾走不開

目前陸海空三軍現職上將，比例為「二、三、二」共有7位，包括陸軍為副部長鍾樹明、司令呂坤修，海軍有劉志斌、參謀總長梅家樹、海軍司令唐華，空軍有鄭榮豐、黃志偉。

劉志斌在11月底退伍後，蔣正國接任副總長兼執行官如定案，等於是現行上將由海軍占最多數的比例，暫時不會進行調整。

知情人士表示，雖然陸軍系統想要爭取拿回多占一位上將缺，但是陸軍司令李天龍才於今年2月16日接任，短期不會調整，楊基榮的機率亦相當低。

軍方也透露，海軍司令唐華應要處理國造潛艦海鯤號，有關海測與作戰測評的「收尾」工作，雖然已滿逾2年半，但短期內還不會進行調整。

(原始連結)





更多信傳媒報導

川普力阻數月後立場反轉 美國會幾乎全票通過萬惡淫媒愛潑斯坦法案

黃國昌與鄭麗文會面前遭列被告 白營批民進黨害怕「藍白合」

赴日前注意！日本流感急速擴散 專家示警「8大高危族群」

